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網球／梅德維夫：年輕球員將終結三巨頭紀錄

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫自信能打破三巨頭鼎立局面。（路透）
梅德維夫自信能打破三巨頭鼎立局面。（路透）

在30日開打的美網公開賽前，世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）預計約克維奇（Novak Djokovic）將在未來幾年打破大量紀錄，但他表示，不少頂級年輕球星決心阻止他在美國公開賽獲得年度大滿貫。

25歲的梅德維夫認為他和三號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和四號種子東奧冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）都足以威脅約克維奇。

他說，「我想小約很想拿下45座大滿貫，一路打到55歲。但我們會追上他的水平並擊敗他。」「我們來這裡就是不讓他贏得美國公開賽。」

梅德維夫表示，「但我們都知道約克維奇是一名非常強大的球員，是史上最好的球員之一。這就是為什麼他參加任何比賽都是焦點大熱門。」

約克維奇在今年澳網決賽中擊敗梅德維夫，並在法網決賽中從兩盤落後逆轉擊敗西西帕斯。贏得溫網後雖試圖拿下奧運冠軍，但他的「金滿貫」夢想在東奧4強賽被澤瑞夫戳破。

梅德維夫希望將約克維奇、納達爾（Rafael Nadal）和費德勒（Roger Federer）「三巨頭」的職涯大滿貫男單冠軍紀錄維持在20座。今年美網納達爾因腳傷缺陣，費德勒則是因膝傷不打。

他說：「既然我來到這裡，我會盡我最大努力讓他們的紀錄保持在20座。」

約克維奇 美國 納達爾

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