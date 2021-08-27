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網球／珂寧染疫 慶幸症狀輕微 失望退出美網

體育新聞組╱綜合報導
美國好手珂寧感染新冠肺炎，無法參加下周開戰的美網。（路透資料照片）
美國好手珂寧感染新冠肺炎，無法參加下周開戰的美網。（路透資料照片）

去年風光迎接澳網冠軍的美國好手珂寧（Sofia Kenin），今年卻無法在家鄉大滿貫展現球技，她26日透過社群宣布「失望的消息」，她因感染新冠肺炎，無法參加下周開戰的美網。

22歲珂寧目前世界排名第5，代表作是去年澳網登頂，法網也打進決賽，但今年挑戰再一座大滿貫金盃卻遇疫情攪局，她寫下說：「很幸運是我有接種疫苗，因此症狀很輕微，但我的檢測結果仍是陽性，因此無法參加下周開打的美網。」

美網會外賽本周已點燃戰火，會內賽下周開戰，今年大會將開放全部座位讓觀眾進場，不過美國「一姊」珂寧和指標星小威廉絲（Serena Williams）及大威廉絲（Venus Williams）都無法與會。

珂寧表示，接續幾個星期都會努力恢復健康，繼續準備接續賽程，也感謝所有支持她的力量。

除了珂寧，世界排名一度達第3位的加拿大好手洛尼奇（Milos Raonic）因右腳傷勢未癒，再度退出美網，他上度初賽已要回溯到3月的邁阿密網賽。

美網會內賽籤表將於明天公布，美國網協宣布，珂寧、洛尼奇及威廉絲姐妹的會內賽席位，將由會外賽的「幸運落敗者」補上。

美國 威廉 澳網

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