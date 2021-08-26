我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾連兩爆 已增至90死 拜登：不受恐怖主義恫嚇

恐攻喀布爾機場「呼羅珊伊斯蘭國」和神學士是死敵

美網／6屆冠軍小威 腿傷未癒退賽 大威也跟進

中央社／巴黎25日綜合報導
小威廉絲退出美網。（路透）
小威廉絲退出美網。（路透）

生涯獲得23座大滿貫女單冠軍的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）今天在Instagram發文宣布，因腿傷未癒決定退出下周揭幕的美國網球公開賽，姊姊大威廉絲（Venus Williams）也因腿傷宣布退賽。

此為繼「瑞士天王」費德爾、「西班牙蠻牛」納達爾後，再有好手退出美網。

法新社報導，這位現年39歲的網壇女將表示：「為了徹底治癒我的腿傷，經過審慎考量並遵照我的醫師群與醫療團隊的建議，我決定退出美網公開賽。」

小威、納達爾、費德勒都不參加美網。（美聯社）
小威、納達爾、費德勒都不參加美網。（美聯社）

小威廉絲曾經在美網6度封后，今年英國溫布頓網球錦標賽，她首輪對決白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），首盤就淚流滿面並步履蹣跚退場後，至今尚未出賽。

為了備戰美網，她甚至退出上周的辛辛那提大師賽，並說希望「儘快重返球場」，但她的腿傷終究還是無法在今年美網揭幕前及時痊癒。

小威廉絲的世界排名目前滑落至第22，1999年的美網公開賽，當時她還不滿20歲即勇奪后冠震驚網壇，開啟她制霸女子網壇的先聲。

小威廉絲上回錯過美網是在2017年，當時女兒出生，不過隔年3月她就回到球場。

威廉 美國 白俄羅斯

上一則

MLB／前球星誇大谷翔平：他比貝比魯斯強

延伸閱讀

網球／美網總獎金5750萬創新高 單打冠軍獎金卻變少

網球／美網總獎金5750萬創新高 單打冠軍獎金卻變少
美網／總獎金5750萬元創新高 單打冠軍錢反而變少

美網／總獎金5750萬元創新高 單打冠軍錢反而變少
網球／納達爾腿傷退出美網 賽季提前落幕 全力拚復元

網球／納達爾腿傷退出美網 賽季提前落幕 全力拚復元
美網／約帥達成年度大滿貫？賭盤看好

美網／約帥達成年度大滿貫？賭盤看好

熱門新聞

東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩的獎牌被摳下一層皮。(取材自微博)

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

2021-08-24 04:49
南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）

南韓射箭大叔「反差帥」年齡驚呆眾人：我還是「歐巴」

2021-08-21 03:01
今年俄羅斯在水上芭蕾團隊贏得金牌。（取材自Instagram）

勝利關鍵？3屆奧運金牌：賽前性愛 加強爆發力

2021-08-19 20:00
賈奈特（左起）、艾倫和皮爾斯當年組成「GAP」連線，幫助塞爾蒂克拿下2008年NBA總冠軍。(歐新社)

NBA／賈奈特發這張照片 證明仍不肯原諒艾倫

2021-08-23 19:22
梅西所屬巴黎聖日耳曼，穿著喬丹牌球衣。（歐新社）

足球／梅西轉隊效應 喬丹一周多賺700萬美元

2021-08-22 08:19
林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

林書豪親曝染疫復原進度 住院時做「這些事」消磨時間

2021-08-19 00:23

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死