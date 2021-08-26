美網／6屆冠軍小威 腿傷未癒退賽 大威也跟進

小威廉絲退出美網。（路透）

生涯獲得23座大滿貫女單冠軍的美國 網球名將小威廉 絲（Serena Williams）今天在Instagram發文宣布，因腿傷未癒決定退出下周揭幕的美國網球公開賽，姊姊大威廉絲（Venus Williams）也因腿傷宣布退賽。

此為繼「瑞士天王」費德爾、「西班牙蠻牛」納達爾後，再有好手退出美網。

法新社報導，這位現年39歲的網壇女將表示：「為了徹底治癒我的腿傷，經過審慎考量並遵照我的醫師群與醫療團隊的建議，我決定退出美網公開賽。」

小威、納達爾、費德勒都不參加美網。（美聯社）

小威廉絲曾經在美網6度封后，今年英國溫布頓網球錦標賽，她首輪對決白俄羅斯 女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），首盤就淚流滿面並步履蹣跚退場後，至今尚未出賽。

為了備戰美網，她甚至退出上周的辛辛那提大師賽，並說希望「儘快重返球場」，但她的腿傷終究還是無法在今年美網揭幕前及時痊癒。

小威廉絲的世界排名目前滑落至第22，1999年的美網公開賽，當時她還不滿20歲即勇奪后冠震驚網壇，開啟她制霸女子網壇的先聲。

小威廉絲上回錯過美網是在2017年，當時女兒出生，不過隔年3月她就回到球場。