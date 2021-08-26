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網球／「尿遁」聽教練場外指導？西西帕斯喊冤

體育新聞組／綜合報導
西西帕斯上廁所時間過長，被懷疑是在接受父親場外指導。（路透）
西西帕斯上廁所時間過長，被懷疑是在接受父親場外指導。（路透）

希臘網球名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）同為網壇後起新秀，日前兩人在辛辛那提大師賽四強戰狹路相逢，澤瑞夫指控首盤結束後西西帕斯「尿遁」是在廁所違規接受教練父親指導，對此西西帕斯澄清：「我沒有做奇怪的事情。」

茲維瑞夫在第一盤結束後向主審抗議，西西帕斯揹著大包小包進休息室，可能偷偷使用手機等電子設備進行場外指導。澤瑞夫激動地跟主審說，西西帕斯幾乎每場比賽都這麼做，應該要派人跟著他進休息室。

於此同時，球場畫面轉向西西帕斯的教練席，只見西西帕斯的父親兼教練正專注地用手機打字，在西西帕斯回到場後，也遭現場球迷噓聲伺候。

西西帕斯過去就曾多次因接受場上指導（Coaching）而被警告、罰款，而他也多次向官方爭取場邊指導，不免令人懷疑。對此，前世界球王洛迪克（Andy Roddick）也表示，雖然很難舉證，但根據間接證據和西西帕斯過往的事蹟，他的確很有可能接受執教，洛迪克說：「最好的證明是他在去完廁所後改變了戰術，例如發球上網，他第一盤一次都沒有用，但在第二盤光第一局就用了3、4次。」

西西帕斯則在賽後解釋，「我沒有做任何奇怪的事情，我比別人容易出汗。」他表示「我只是去廁所換衣服，因為如果在大家面前換褲子，這樣不太好。」第二盤結束後，西西帕斯又再次表示想去廁所，但被主審阻止。西西帕斯堅稱「據我所知球員在盤前應該可以去廁所」，並指責裁判「根據自己心情改變比賽規則」，並強調不會改變作戰策略。

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