網球／美網總獎金5750萬創新高 單打冠軍獎金卻變少

即將在月底開打的美國 網球公開賽，今年總獎金將來到5750萬美元創下歷年新高，不過為了持續提高給予所有參賽選手的獎金，今年男、女單打冠軍將只能拿下250萬美元，則是自2012年以來的新低。

美網在23日公布今年獎金結構，其中在會外賽部分總獎金來到600萬美元，比起2019年提高了66%（去年因疫情 取消會外賽），這也讓美網今年總獎金來到史上新高的5750萬美元，改寫了2019年的5720萬美元紀錄。

而為了讓所有參與選手獲得的獎金能夠更加平均，今年會內賽首輪獎金為7萬6000美元，比去年增加了23%，不過同樣的單打冠軍獎金也持續減少，從去年的300萬美元減少到250萬美元，這也創下自2012年的單打冠軍獎金190萬美元以來的新低，亞軍獎金也從150萬美元減少到125萬美元。

美國網球協會首席執行官陶史（Mike Dowse）說：「去年對所有人來說都是非常艱辛的一年，疫情也對於美國網協的財務造成影響，然而，我們仍是努力的在工作，確保網球在各層面能夠繼續蓬勃發展，這讓去年仍有超過400萬名的球員能夠繼續出賽，我們也很自豪能讓選手得到的獎金恢復到疫情之前的水平。」

而根據美國「富比世」報導，網壇的貧富差距一直以來都是各界所關注的議題，以去年費德勒（Roger Federer）為例，他去年總收入1億630萬美元，其中有94%的收入來自於個人代言，相較之下一些排名較低的球員，扣除每年旅行和教練費用後，幾乎都是在賠本維持生涯。

這也讓世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在去年決定籌建職業網球球員工會，希望透過工會來洽談賽事獎金、賽程安排等球員相關權益問題談判。

而今年美網會外賽，台灣 也將有男單莊吉生、女單梁恩碩將出賽，兩人將從會外賽首輪打起，獎金也將從2萬美元起跳。