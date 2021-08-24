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辛辛那提網賽 澤瑞夫封王、巴蒂稱后

體育新聞組／綜合報導
東京奧運金牌澤瑞夫延續氣勢，在辛辛那提網賽男單決賽以直落二奪冠。（路透）
東京奧運金牌澤瑞夫延續氣勢，在辛辛那提網賽男單決賽以直落二奪冠。（路透）

德國好手澤瑞夫延續東京奧運金牌氣勢，日前在辛辛那提網賽男單決賽以直落兩盤奪冠；澳洲名將巴蒂同樣以直落兩盤勝出，贏得女單金杯。

澤瑞夫（Alexander Zverev）花不到一小時，即以6：2、6：3撂倒從小就一起打球的俄羅斯籍對手盧布列夫（Andrey Rublev），拿下個人第五座ATP世界巡迴賽1000大師賽金杯，並為即將開打的美國公開賽贏得一個好兆頭。

澤瑞夫把非受迫性失誤壓在僅僅6個，彌補全場6個愛司球少於對手11個的不足。他另擊出16顆致勝球，並5度破對手發球局。

澤瑞夫賽後表示，有了奧運金牌和第5座1000大師賽金杯加持，他很期待征戰即將在紐約開打的美網。

女單方面，世界排名第一的澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）以6：3、6：1同樣直落兩盤擒服瑞士外卡選手泰契曼（Jil Teichmann），拿下個人本季第5冠。

巴蒂打了一場幾乎無懈可擊的比賽，面對首度闖進大師賽等級比賽決賽的泰契曼，巴蒂全場僅被破發一次，但大會頭號種子的她旋即做出修正，下一局反破對手發球局，整場比賽耗時71分鐘拿下冠軍。

巴蒂是大滿貫賽雙料冠軍，曾在溫布頓和法國公開賽封后，她將連續第83周穩坐世界球后寶座。

亞軍的泰契曼也並非真的空手而回。世界排名76的她表現凌厲，擊敗3名世界排名前12的選手，包括大滿貫賽4冠得主大坂直美、大會第4種子捷克名將普里斯科娃（Karolina Pliskova），以及剛在東京奧運拿下女單金牌的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）。

她說：「我很滿意這一周的表現。我今天很想贏，但艾希莉（巴蒂）打得實在太好了。」

世界排名第一的巴蒂拿下個人本季第5冠。 路透
世界排名第一的巴蒂拿下個人本季第5冠。 路透

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