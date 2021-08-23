我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會破局？習近平擬視訊出席G20峰會

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

美網／總獎金5750萬元創新高 單打冠軍錢反而變少

記者劉肇育／綜合報導
今年美網擺脫上屆陰霾，總獎金再創新高。(路透)
今年美網擺脫上屆陰霾，總獎金再創新高。(路透)

即將在月底開打的美國網球公開賽，今年總獎金將來到5750萬美元創下歷年新高，不過為了持續提高給予所有參賽選手的獎金，今年男、女單打冠軍將只能拿下250萬美元，則是自2012年以來的新低。

美網在今天公布今年獎金結構，其中在會外賽部分總獎金來到600萬美元，比起2019年提高了百分之66（去年因疫情取消會外賽），這也讓美網今年總獎金來到史上新高的5750萬美元，改寫了2019年的5720萬美元紀錄。

而為了讓所有參與選手獲得的獎金能夠更加平均，今年會內賽首輪獎金為7萬6千美元，比去年增加了百分之23，不過同樣的單打冠軍獎金也持續減少，從去年的300萬美元減少到250萬美元，這也創下自2012年的單打冠軍獎金190萬美元以來的新低，亞軍獎金也從150萬美元減少到125萬美元。

美國網球協會首席執行官陶史（Mike Dowse）說：「去年對所有人來說都是非常艱辛的一年，疫情也對於美國網協的財務造成影響，然而，我們仍是努力的在工作，確保網球在各層面能夠繼續蓬勃發展，這讓去年仍有超過400萬名的球員能夠繼續出賽，我們也很自豪能讓選手得到的獎金恢復到疫情之前的水平。」

而根據美國「富比世」報導，網壇的貧富差距一直以來都是各界所關注的議題，以去年費德勒（Roger Federer）為例，他去年總收入1億630萬美元，其中有百分之94的收入來自於個人代言，相較之下一些排名較低的球員，扣除每年旅行和教練費用後，幾乎都是在賠本維持生涯。

這也讓世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在去年決定籌建職業網球球員工會，希望透過工會來洽談賽事獎金、賽程安排等球員相關權益問題談判。

美國 疫情 富比世

上一則

芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 搶8強門票

延伸閱讀

芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 搶8強門票

芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 搶8強門票
網球／納達爾腿傷退出美網 賽季提前落幕 全力拚復元

網球／納達爾腿傷退出美網 賽季提前落幕 全力拚復元
美網／約帥達成年度大滿貫？賭盤看好

美網／約帥達成年度大滿貫？賭盤看好
網球／3巨頭近況欠佳 出賽美網存疑

網球／3巨頭近況欠佳 出賽美網存疑

熱門新聞

年僅14歲的全紅嬋在東京奧運女子跳水單人10米跳台決賽，總分破世界紀錄，拿下金牌。（新華社）

全紅嬋分享怎練跳水「水花消失術」 網：做完腰斷了

2021-08-16 08:29
南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）

南韓射箭大叔「反差帥」年齡驚呆眾人：我還是「歐巴」

2021-08-21 03:01
福原愛在奧運期間擔任電視台球評。(取材自微博)

桌球／福原愛頻對中國示好 靠高人氣年收入10億日幣

2021-08-17 21:02
中國14歲跳水運動員全紅嬋在東京奧運奪金後，不少商家紛紛搶註冊與「全紅嬋」相關的商標。照片／中新網

東奧鍍金「全紅嬋」遭搶註冊商標 衣服日用品還有酒類

2021-08-17 12:55
今年俄羅斯在水上芭蕾團隊贏得金牌。（取材自Instagram）

勝利關鍵？3屆奧運金牌：賽前性愛 加強爆發力

2021-08-19 20:00
林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

林書豪親曝染疫復原進度 住院時做「這些事」消磨時間

2021-08-19 00:23

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得