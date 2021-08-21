網球／梅德維夫、巴蒂 辛辛那提公開賽晉4強

梅德維夫。（路透）

今年辛辛那提大師賽沒有男網三巨頭，頭號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）繼2019年後再奪冠信心十足。在去年敗給約克維奇（Novak Djokovic）屆居亞軍後，梅德維夫19日以6-3和6-3擊敗保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），再以6-1、6-1擊敗西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta），晉級美網公開賽前熱身戰4強。

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四號種子俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）則是苦戰三盤，以6-2、3-6、6-3擊敗法國好手普爾雷（Benoit Paire）晉級4強。他將於21日與梅德維夫爭奪決賽資格。

在女單方面，世界排名第一的巴蒂（Ash Barty）19日以6-0和6-2擊敗衛冕冠軍雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，20日再以6-2、6-4擊敗捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）晉級女單4強賽。

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德國柯波兒（Angelique Kerber）則是靠捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）在第二盤傷退，直接晉級4強。將與巴蒂對決爭取決賽資格。

第二種子的大坂直美 以3-6、6-3、6-3的輸給排名第76的瑞士選手泰契曼（Jil Teichmann）遭淘汰。

同樣晉級的還有普莉絲可娃（Karolina Pliskova），她以6-4、7-6(5)擊敗皮古拉（Jessica Pegula）。

奧運冠軍和男單三號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）以6-2和6-3擊敗培亞（Guido Pella）。而法網決賽選手和二號種子希臘網球名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）被義大利 好手索內戈（Lorenzo Sonego）逼到第三盤，才以5-7、6-3、6-4勝出。