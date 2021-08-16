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美網／費德勒右膝動刀缺席 賽季報銷

編譯林育正／綜合報導
費德勒膝蓋將再次動刀，宣告賽季提前結束。（路透）
費德勒膝蓋將再次動刀，宣告賽季提前結束。（路透）

期待費德勒（Roger Federer）在月底美網席捲紐約的球迷可能要失望了。費德勒宣布在草地賽季受傷，將再次動刀治療膝蓋傷勢，「將缺席好一段時間」，等同宣布今年球季提早結束。

手握20座大滿貫的費德勒今年出戰五站賽事，在溫網於八強止步。這次的膝蓋手術，已經是2016年以來的第四次，他更表示自己將必須撐著枴杖，離開網球場好幾個月。費德勒本月上旬剛過40歲生日，更讓外界質疑，他是否有機會再度回到網球場上。

費德勒的右膝在去年就已兩次動刀，他平時不愛透露自己的傷痛，將傷勢當成輸球藉口。據傳他長年征戰下來，也有慢性背痛的問題困擾著他。

他表示：「動手術不好過，但我知道這是正確的決定。因為我希望能再次奔跑，當然也懷抱著希望，能恢復到一定程度回到網球場上。別誤會，我必須實際一些。我知道在這年紀，要再接受一次手術有多不容易，但我想要回到健康的狀態。」

他也透露：「我的傷勢在草地賽季和溫布頓更加嚴重，無法再這樣打下去。」他指出醫生表示，不論對網球生涯或網球的生活來說，手術都是最好的選擇。費德勒說：「很不幸地，他們告訴我不論是中期還是長期，為了讓膝蓋感到更舒服，我必須動手術，我也決定這麼做。」

紐約 溫布頓

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