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網球／3巨頭近況欠佳 出賽美網存疑

體育新聞組／綜合報導
納達爾多倫多巡迴賽打到一半退賽。（路透）
納達爾多倫多巡迴賽打到一半退賽。（路透）

西班牙網球球星納達爾（Rafael Nadal）11日宣布退出ATP辛辛那提名人賽，前一天他才宣告退出多倫多巡迴賽，讓人懷疑他是否適合參加美國公開賽。

35歲的納達爾自6月在法網四強賽中被約克維奇（Novak Djokovic）淘汰後，就一直苦於左腳傷勢。

納達爾與約克維奇和費德勒（Roger Federer）共同保持男網20個大滿貫賽冠軍紀錄，希望在今年最後一場大滿貫賽事美網公開賽於8月30日展開時，能健康地爭取第五個美網冠軍頭銜。

世界排名第四的納達爾退賽，意味著男網三巨頭任何一人都不會在美網前同台競爭。

尋求在美網完成全年大滿貫、世界排名第一的約克維奇於9日也退出辛辛那提名賽，表示在東京奧運會後需要更多休息時間。

34歲的約克維奇可望成為1969年拉佛（Rod Laver）之後，第一位在一年內贏得所有四項大滿貫冠軍的選手。但在奧運會四強賽輸給澤瑞夫（Alexander Zverev）後，他錯過了「金滿貫」的機會。

約克維奇在社群媒體上貼文說：「從澳洲到東京的艱苦的賽程後，我需要更長的時間來復元和康復。」「遺憾的是，這代表我今年無法參加辛辛那提賽，所以我會將注意力和注意力轉移到美國公開賽，並花更多時間陪伴家人。我們紐約再見！」

8日年滿40歲的費德勒在5日就宣告退出多倫多和辛辛那提賽事，加劇了圍繞在這位瑞士傳奇選手參加美國公開賽的健康憂慮。

費德勒最近一次獲得大滿貫冠軍是在2018年的澳網公開賽。他今年打進溫布頓八強，但因膝傷未能參加東京奧運會。

自2019年打進八強後，費德勒就沒有參加過美網。他今年已經參加了五場比賽。在2020年澳網後他接受了兩次右膝手術。

雖貴為前世界球王，費德勒現在世界排名第九，今年最佳戰績是溫布頓八強；他曾八度拿下溫布頓冠軍。

東京奧運 約克維奇 納達爾

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