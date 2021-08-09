高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄

侯羽薔。（本報資料照片）

就讀美國 亞利桑那大學的台灣高球 女將侯羽薔今天在美國女子業餘錦標賽冠軍賽36洞賽，以剩1洞輸2洞不敵美國肯塔基大學的卡瑟爾，而侯羽薔拿下亞軍，已締造台將最佳成績。

現年20歲的侯羽薔去年9月一度登上業餘世界高球球后寶座，目前排名暫居第21，她就讀於美國亞利桑那大學，與姊姊侯羽桑同樣都是高球選手，姊姊這次擔任桿弟，與妹妹攜手征戰在美國紐約州韋斯切斯特鄉村俱樂部（Westchester Country Club）舉行的美國女子業餘錦標賽。

來源：USGA

侯羽薔這次一路過關斬將，闖進冠軍賽36洞賽，迎戰美國肯塔基大學的卡瑟爾（Jensen Castle），在考驗雙方體力和意志力的冠軍賽中，兩人互有領先，前18 洞結束，侯羽薔一度贏2洞暫時領先，對手在後段賽事急起直追，侯羽薔最終以剩1洞輸2洞，吞下敗仗，以亞軍作收，仍締造台將新猷。

根據規定，拿下亞軍的侯羽薔可獲得2022年美國女子高球公開賽參賽資格。

美國女子高球業餘錦標賽今年邁入第121屆，台灣選手吳佳晏在2017年曾以13歲之姿，挺進4強，寫下賽史最年輕的紀錄，4強成績也是本屆賽事以前，台將歷屆最佳表現。