高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄
就讀美國亞利桑那大學的台灣高球女將侯羽薔今天在美國女子業餘錦標賽冠軍賽36洞賽，以剩1洞輸2洞不敵美國肯塔基大學的卡瑟爾，而侯羽薔拿下亞軍，已締造台將最佳成績。
現年20歲的侯羽薔去年9月一度登上業餘世界高球球后寶座，目前排名暫居第21，她就讀於美國亞利桑那大學，與姊姊侯羽桑同樣都是高球選手，姊姊這次擔任桿弟，與妹妹攜手征戰在美國紐約州韋斯切斯特鄉村俱樂部（Westchester Country Club）舉行的美國女子業餘錦標賽。
來源：USGA
侯羽薔這次一路過關斬將，闖進冠軍賽36洞賽，迎戰美國肯塔基大學的卡瑟爾（Jensen Castle），在考驗雙方體力和意志力的冠軍賽中，兩人互有領先，前18 洞結束，侯羽薔一度贏2洞暫時領先，對手在後段賽事急起直追，侯羽薔最終以剩1洞輸2洞，吞下敗仗，以亞軍作收，仍締造台將新猷。
根據規定，拿下亞軍的侯羽薔可獲得2022年美國女子高球公開賽參賽資格。
美國女子高球業餘錦標賽今年邁入第121屆，台灣選手吳佳晏在2017年曾以13歲之姿，挺進4強，寫下賽史最年輕的紀錄，4強成績也是本屆賽事以前，台將歷屆最佳表現。
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