英國高球賽／24歲森川柯林封王 比肩伍茲

森川柯林拿下英國公開賽冠軍。（路透）

日裔美籍高爾夫球選手，24歲的森川柯林（Collin Morikawa）在PGA巡迴賽四大賽之一的英國 公開賽（The Open）奪冠，成為高球 歷史上，第一位在兩項四大賽初登場就奪冠的選手。

森川柯林在11個月前拿下生涯第一個四大賽冠軍PGA錦標賽，當時比賽現場因新冠肺炎疫情沒有球迷進場。來到英格蘭皇家聖喬治高爾夫俱樂部（Royal St George's Golf Club），他在最後一輪繳出低於標準桿4桿的66桿，沒有出現任何柏忌，抓下四隻小鳥。四天下來他的總桿數265桿低於標準桿15桿，驚險力壓267桿的史佩斯（Jordan Spieth）。

森川柯林在多項紀錄上加入名將的行列被寫入史冊，他與老虎伍茲 （Tiger Woods）、史佩斯和麥克羅伊（Rory McIlroy）等七位選手，成為過去100年來，在25歲以前，就奪下超過一次四大賽冠軍的球員。

他與老虎伍茲更是歷史上唯二，在25歲以前奪下英國公開賽與PGA錦標賽冠軍的選手。同時他也是高球史上第三人，能以25歲不到的年紀，在最後一輪克服落後的局面奪冠。

森川柯林表示：「我很高興最後還能看起來保持冷靜，在場上還是有些緊繃。但你把那種情緒轉化為興奮和能量。當你創造歷史，這種感覺讓人有些難以置信。」

桿弟賈柯瓦茲（Jonathan Jakovac）也說：「他是個特別的孩子，我很榮幸能與他共事。他感覺就像已經在這比賽過100次了。奪冠的關鍵，在於他的成熟與心理強度，他的揮桿更是乾淨俐落，在任何狀況下都非常自在。他真是難得一見的選手。」