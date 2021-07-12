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溫網／約克維奇3連霸 20座大滿貫平費納

體育新聞組／綜合報導
約克維奇逆轉勝，距奧運奪金的「金滿貫」目標又更進一步。（美聯社）
約克維奇逆轉勝，距奧運奪金的「金滿貫」目標又更進一步。（美聯社）

塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）挑戰溫布頓三連霸的最後一哩路，遭遇首闖大滿貫決賽的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），約帥在失去首盤下演出逆轉勝，以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3完成霸業，今年前3場大滿貫都登頂，離奧運也奪金的「金滿貫」目標又更進一步。

今年列第7種子的貝雷帝尼，已經成為義大利打進溫布頓決賽的第一人，且是1976年潘納塔（Adriano Panatta）奪下法網冠軍後，45年來首度打進大滿貫決賽的義大利男將；儘管過去兩度碰約帥都吞敗，貝雷帝尼今天首盤頂住壓力，第4局雖遭破發，但第8局瓦解約帥一個「盤末點」，經過10分鐘辛苦保發後，第9局更回破成功，並在「搶7」以7：4先下一城。

第二盤約帥一下場就連保帶破取得4：0領先，雖在第8局遭到破發，仍以6：4扳平盤數；約帥第三盤又是率先破發的一方，加上第6局頂住貝雷帝尼2個破發機會，以再一個6：4拿下，取得盤數「聽牌」優勢。

貝雷帝尼力拚將戰局延長到決勝盤，但第四盤第一次雙發失誤就出現在第7局的破發點，取得局數領先的約帥接續也都保住發球局，加上第9局是破發點也是「冠軍點」的第3次機會把握住，最終就以6：3完成3連霸，迎接3連霸以及170萬英鎊的冠軍獎金。

這是約帥生涯第30場大滿貫決賽，僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的31次，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則以28次排名史上第3；「三巨頭」的大滿貫金盃數也排在史上前3，納達爾和費德勒同以20冠並列領先，約帥年初還以17冠落後，但澳網、法網接連登頂，加上完成溫布頓3連霸，冠軍數已經追上另兩位網壇傳奇。

義大利 溫布頓 納達爾

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