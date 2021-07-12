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溫網／冠軍數被約帥追平 費德勒大方按讚

體育新聞組／綜合報導
費德勒（見圖）向約克維奇致意。（歐新社）
費德勒（見圖）向約克維奇致意。（歐新社）

約克維奇（Novak Djokovic）不僅完成溫布頓3連霸，生涯第20座大滿貫入袋，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），網壇「三巨頭」共享男網紀錄。

約帥賽後致詞提到，因為有費德勒和納達爾的激勵，讓自己不斷精進，「我之前就提到，我要和他們致敬，他們是我職業生涯很重要的球員，是我成為現在自己的原因。」他也在中央球場滿場球迷前許下承諾，「這是很不可思議的旅程，而且不會停在這裡。」

約帥先前就說過，今年目標是集滿四大滿貫加上東京奧運金牌，完成難度超高的年度「金滿貫」，賽後他也被問到這個問題，他笑說會繼續努力，「就讓我們繼續看下去！」

這場決賽共歷時3小時又24分鐘，約帥演出逆轉勝後也「大放送」，脫下身上球衣、球鞋，加上球拍都送給球迷；完成3連霸的他也提到，溫布頓奪冠一直是自己小時候的夢想，「贏下第6座溫布頓的感覺不可思議！」

費德勒也向約克維奇致意，「恭喜你拿到第20座大滿貫，我很驕傲有機會在這特別的時代，與頂尖的冠軍們對戰。你的表現超棒，好球。」

溫布頓 東京奧運 納達爾

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