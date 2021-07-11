溫網／苦戰2小時封后 芭蒂奪生涯第2座大滿貫

澳洲世界球后芭蒂奪溫網后冠。（美聯社）

溫網女單決賽由澳洲 世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）出戰捷克「無冕后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），最終芭蒂在苦戰近2小時後以6：3、6：7（4：7）、6：3勝出，拿下個人生涯第二座大滿貫冠軍。

芭蒂生涯前7度與普莉絲可娃交手共拿下5勝，而開賽她也一路壓著對手打，在前8分鐘讓普莉絲可娃一分未得，直到第4局才因為回球掛網掉了本場比賽第1分，不過在前4局打完，芭蒂已經兩度破發取得4：0的大幅領先。

不過第5局普莉絲可娃回穩，以「Love Game」回敬破發，儘管第6局再度被芭蒂破發，但第7局也不甘示落的攻破對手發球局，讓雙方展開一場破發大戰，但最終芭蒂仍是在第9局保住發球局後，以6：3拿下首盤。

第二盤雙方在互保前兩個發球局後，第3局普莉絲可娃卻連續出現雙發失誤與非受迫性失誤，讓芭蒂再度率先破發，但普莉絲可娃也逐漸找回發球威力，在第6局回破發後扳平比數，雙方接下來也一路拚戰到搶七，並由普莉絲可娃以7：4扳平戰局，將比賽帶入決勝盤。

在奮力拿下第二盤後，普莉絲可娃在決勝盤前段卻陷入亂流，開盤就被破發後連丟3局，最終芭蒂也在第9局化解了普莉絲可娃的破發點後保發關門，以6：3勝出。

而這不僅是芭蒂生涯首座溫網冠軍，也是繼2019年法網 後的生涯第二座大滿貫冠軍，她也成為繼1980年的古拉貢（Evonne Goolagong）後，再一位奪下溫網女單冠軍的澳洲選手，同時也是2016年的小威廉 絲（Serena Williams）後，首位拿下溫網女單冠軍的第一種子。

29歲的普莉絲可娃過去曾登上世界排名第一，卻從未得過大滿貫冠軍，本屆溫網仍無法把握住彌補遺憾的機會。