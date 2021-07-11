溫網／瓦解2冠軍點…謝淑薇逆轉勝 女雙衛冕

謝淑薇（右）和比利時搭檔梅騰絲（左）擊敗俄羅斯組合，獲得個人第三座溫布頓金杯。（美聯社）

台灣 「一姊」謝淑薇10日戲劇性完成任務，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）第二盤瓦解對手兩個冠軍點，以3：6、7：5、9：7逆轉俄羅斯 組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），迎接個人第三座溫布頓 、生涯第四座大滿貫金杯。

踏上中央球場前，謝淑薇已握有三座大滿貫女雙金杯，其中兩座就是溫布頓拿下，2013年她和中國「金花」彭帥打下的溫布頓冠軍也是她生涯第一座大滿貫金杯，2019年和捷克搭檔史翠可娃（BarboraStrycova）再度登頂；去年溫布頓因新冠肺炎疫情停辦，今年3月史翠可娃宣布懷孕，謝淑薇改和梅騰絲攜手挑戰連霸。

「台比組合」名列溫布頓第3種子，面對四強賽瓦解對手三個賽末點逆轉晉級的俄羅斯非種子組合，謝淑薇第一個發球局就發出兩次雙誤，遭俄羅斯組合破發；下一局「台比組合」馬上回破，但第八局謝淑薇的第二個發球局又再度遭破發，讓俄羅斯組合以6：3先下一城。

第二盤謝淑薇雖保住第1個發球局，但第5局梅騰絲卻遭破發，不過第10局「台比組合」瓦解對手2個「冠軍點」，網前有精彩發揮的謝淑薇接續又逼出對手回球掛網，第1個破發點就把握住，扳平局數後更在第12局再度破發，從3：5落後到連拿4局，以7：5將戰局延長到決勝第3盤。

決勝盤兩組人馬的前6個發球局都成功守住，「台比組合」雖在第8局找到突破機會，但破發成功後梅騰絲的賽末發球局卻也遭破；第11局謝淑薇的發球局雖瓦解2次破發危機，但13局梅騰絲卻遭破發，所幸兩人接續馬上破發，第16局再度破發，辛苦以9：7獲勝後兩人忍不住雙雙跪地，迎接這場2個半小時的大戰勝利。

梅騰絲就確定下周一重返今年曾登頂1周的世界球后寶座，迎接今年澳網後的再一座大滿貫金杯，將和謝淑薇共享48萬英鎊冠軍獎金。