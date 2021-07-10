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溫網／衛冕女雙金杯 謝淑薇感言俏皮 以「你好」開場

記者曾思儒／綜合報導
謝淑薇（右）和比利時搭檔梅騰絲捧著雙打冠軍留下跳躍合照。（美聯社）
謝淑薇（右）和比利時搭檔梅騰絲捧著雙打冠軍留下跳躍合照。（美聯社）

挺住對手2個「冠軍點」壓力，台灣「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）10日在溫布頓女雙決賽以3：6、7：5、9：7戲劇性逆轉俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina），完成衛冕的謝淑薇頒獎典禮一開口還用中文打招呼，逗樂不少球迷。

「台比組合」名列溫布頓第3種子，面對4強賽瓦解對手3個賽末點逆轉晉級的俄羅斯非種子組合，全場打得糾結，不過失去首盤的第3種子，第二盤第10局瓦解對手2個「破發點」，從3：5落後到連趕4局，將戰局延長到決勝盤。

決勝盤謝淑薇組合雖在第8局找到突破機會，但破發成功後梅騰絲的賽末發球局卻也遭破，第13局梅騰絲的發球局又二度遭破發，所幸第3種子第14局也回破，第16局再度破發，再次演出連趕4局戲碼，歷經2個半小時激戰以9：7迎接金杯。

逆轉勝後第3種子組合數度相擁，明天將重返女雙「世界球后」的梅騰絲率先發表奪冠感想，她笑說：「很高興大家在場，這感覺真是不可思議。」

謝淑薇第一句先俏皮用中文說「你好」，和中央球場球迷打招呼；她接續笑說，這是和3位不同搭檔打下的第3座溫布頓金杯，並讚搭檔梅騰絲今天打出絕佳表現，非常開心在眾多球迷見證下完成連霸。

兩人捧著雙打冠軍留下跳躍合照後，準備離場時謝淑薇還360度旋轉和球迷打招呼，兩人也特別停下來和場邊球迷自拍，十分歡樂。

這是謝淑薇生涯第24座雙打金杯，也是個人第4座大滿貫冠軍，其中3冠都是在溫布頓拿下，分別是2013年和中國「金花」彭帥、2019年和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以及今年的搭檔梅騰絲。

溫布頓 俄羅斯 台灣

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