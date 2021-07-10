我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇在溫布頓公開賽四強戰以直落三打入生涯第30個大滿貫決賽。（路透）
約克維奇在溫布頓公開賽四強戰以直落三打入生涯第30個大滿貫決賽。（路透）

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）9日在溫布頓公開賽四強戰以直落三打入生涯第30個大滿貫決賽，但過程很不輕鬆，從頭到尾都備受對手加拿大第10種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的威脅，最後是以7-6(3)、7-5、7-5的微弱優勢晉級。

影音來源：YouTube

世界排名第一的約克維奇在贏得2021年澳網和法網公開賽後，尋求全年一統大滿貫賽事。他還將問鼎第20個大滿貫冠軍，得以與費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）並列。第30次晉級大滿貫決賽僅次於費德勒的31次。

22歲的沙波瓦洛夫本有機會贏得第一盤，就連約克維奇賽後都認為這位年輕球員應該可以贏得第一盤，並且「在第二盤大部分時間的表現都比我好」。

34歲的約克維奇是第7次打進溫布頓決賽，之前已連贏18盤。在第一盤與沙波瓦洛夫平分秋色，但約克維奇贏得搶七，拿下第一盤。在第二盤打到5-5之後破發並取得勝利；第三盤則是完全複製第二盤賽事。

另外一場四強賽，第7種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）以6-3、6-0、6-7(3)、6-4擊敗波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首度闖入大滿貫決賽。將與約克維奇爭奪本屆溫網男單王座。

影音來源：YouTube

貝雷帝尼是第一位打進溫布頓決賽的義大利選手，在之前的法網也打入四強。他賽後表示：「我從來沒有想過會成真，因為這比夢想更真實。我太開心了。」

貝雷帝尼挾帶連勝11盤的優勢，善用發球和正手拍得分。胡爾卡奇在第三盤一度形成威脅，迫使兩人進入第四盤。貝雷帝尼再度利用發球擺脫困境，贏得比賽。

貝雷帝尼生涯首度闖入大滿貫決賽，將與約克維奇爭奪本屆溫網男單王座。（歐新社）
貝雷帝尼生涯首度闖入大滿貫決賽，將與約克維奇爭奪本屆溫網男單王座。（歐新社）

約克維奇 溫布頓 法網

上一則

NBA／教頭布朗獲終生成就獎 唯一擁NCAA、NBA總冠軍

延伸閱讀

溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠

溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠
溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史

溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史
溫網／費德勒40歲闖8強 大滿貫史上最老

溫網／費德勒40歲闖8強 大滿貫史上最老
約克維奇直落三溫網晉級 生涯第50度闖進大滿貫8強

約克維奇直落三溫網晉級 生涯第50度闖進大滿貫8強

熱門新聞

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人設計的特大號泳帽。 取材自推特AJ+

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

2021-07-05 08:23

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑