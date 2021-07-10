溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠

約克維奇在溫布頓公開賽四強戰以直落三打入生涯第30個大滿貫決賽。（路透）

塞爾維亞球王約克維奇 （Novak Djokovic）9日在溫布頓 公開賽四強戰以直落三打入生涯第30個大滿貫決賽，但過程很不輕鬆，從頭到尾都備受對手加拿大第10種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的威脅，最後是以7-6(3)、7-5、7-5的微弱優勢晉級。

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世界排名第一的約克維奇在贏得2021年澳網和法網 公開賽後，尋求全年一統大滿貫賽事。他還將問鼎第20個大滿貫冠軍，得以與費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）並列。第30次晉級大滿貫決賽僅次於費德勒的31次。

22歲的沙波瓦洛夫本有機會贏得第一盤，就連約克維奇賽後都認為這位年輕球員應該可以贏得第一盤，並且「在第二盤大部分時間的表現都比我好」。

34歲的約克維奇是第7次打進溫布頓決賽，之前已連贏18盤。在第一盤與沙波瓦洛夫平分秋色，但約克維奇贏得搶七，拿下第一盤。在第二盤打到5-5之後破發並取得勝利；第三盤則是完全複製第二盤賽事。

另外一場四強賽，第7種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）以6-3、6-0、6-7(3)、6-4擊敗波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首度闖入大滿貫決賽。將與約克維奇爭奪本屆溫網男單王座。

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貝雷帝尼是第一位打進溫布頓決賽的義大利選手，在之前的法網也打入四強。他賽後表示：「我從來沒有想過會成真，因為這比夢想更真實。我太開心了。」

貝雷帝尼挾帶連勝11盤的優勢，善用發球和正手拍得分。胡爾卡奇在第三盤一度形成威脅，迫使兩人進入第四盤。貝雷帝尼再度利用發球擺脫困境，贏得比賽。