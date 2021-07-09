我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

溫網／芭蒂vs.普莉絲可娃 爭女單首冠

體育新聞組／綜合報導
巴蒂。（歐新社）
巴蒂。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽女單冠軍賽對決名單出爐，現任球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）以6：3、7：6（7：3）直落二擊敗2018年冠軍德國柯波兒（Angelique Kerber），生涯首闖溫網女單決賽。

8號種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）在先失一盤後成功逆轉，以5：7、6：4、6：4職涯首次擊敗2號種子白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），繼2016年美網後第二度晉級大滿貫女單決賽。

普莉絲可娃將與芭蒂於10日對決，競逐個人首座溫網后冠。

今年溫網女單四強包括前二種子的澳洲球后芭蒂、莎芭蓮卡、8號種子普莉絲可娃和第25種子的柯波兒，一口氣有三位女單歷任球后挺進四強賽，創下近年來少見的四強頂尖對決。

首場比賽由芭蒂出戰柯波兒，芭蒂首盤就展開猛攻率先破發，一度取得3：0的領先，首盤也僅花34分鐘就以6：3先下一城。

不過第二盤柯波兒也展開反擊，在第二局破發後，同樣一度取得3：0領先，不過芭蒂卻展現韌性，在2：5落後時連追3局，包括在第9局回破發，並將第二盤帶入搶七，最終以7：6（7：3）勝出，率先搶下女單決賽門票。

第二場比賽，普莉絲可娃與莎芭蓮卡的第一盤，雙方前兩個發球局都平穩保發。但從第5局到第11局，莎芭蓮卡有3個發球局遭破發，但關鍵時刻都能夠躲過險情，屢次錯失良機的普莉絲可娃一度鬱悶摔拍。第12局普莉絲可娃遭破發，之後發球失誤，以5：7丟掉首盤。

第二盤，普莉絲可娃在第5局完成破發，並且還是以全面壓制的Love Game方式。之後她也保住自己的發球局，在第10局平穩拿下發球勝盤局後，以6：4贏得第二盤。第三盤，普莉絲可娃先成功攻破莎芭蓮卡的發球局，以2：0領先。莎芭蓮卡雖發球還算穩定，不過普莉絲可娃的發球局更穩，在第10局以一個再見ace完成保發後，以6：4拿下這一盤。普莉絲可娃成為2014年克薇歐娃（Petra Kvitova）之後，第一位闖入溫網女單決賽的捷克選手。

普莉絲可娃。（歐新社）
普莉絲可娃。（歐新社）

澳洲 白俄羅斯 德國

上一則

NBA／貝佛利願留快艇 傳籃網向勒夫招手

延伸閱讀

溫網女單4強普里斯科娃勝出 將與巴蒂爭冠

溫網女單4強普里斯科娃勝出 將與巴蒂爭冠
溫網／球后對決芭蒂拍倒柯波兒 生涯首度晉級決賽

溫網／球后對決芭蒂拍倒柯波兒 生涯首度晉級決賽
溫網／生涯「首吞鴨蛋」將退休？費德勒：還想再打一次

溫網／生涯「首吞鴨蛋」將退休？費德勒：還想再打一次
溫網／費德勒老了？19年來首次遭橫掃出局

溫網／費德勒老了？19年來首次遭橫掃出局

熱門新聞

奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
NBA總冠軍戰太陽再次成功保護主場，以118：108擊敗公鹿，2勝領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰 太陽118：108獵公鹿 2勝領先

2021-07-08 23:33

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神