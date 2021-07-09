溫網／芭蒂vs.普莉絲可娃 爭女單首冠

巴蒂。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽女單冠軍賽對決名單出爐，現任球后澳洲 芭蒂（Ashleigh Barty）以6：3、7：6（7：3）直落二擊敗2018年冠軍德國 柯波兒（Angelique Kerber），生涯首闖溫網女單決賽。

8號種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）在先失一盤後成功逆轉，以5：7、6：4、6：4職涯首次擊敗2號種子白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），繼2016年美網後第二度晉級大滿貫女單決賽。

普莉絲可娃將與芭蒂於10日對決，競逐個人首座溫網后冠。

今年溫網女單四強包括前二種子的澳洲球后芭蒂、莎芭蓮卡、8號種子普莉絲可娃和第25種子的柯波兒，一口氣有三位女單歷任球后挺進四強賽，創下近年來少見的四強頂尖對決。

首場比賽由芭蒂出戰柯波兒，芭蒂首盤就展開猛攻率先破發，一度取得3：0的領先，首盤也僅花34分鐘就以6：3先下一城。

不過第二盤柯波兒也展開反擊，在第二局破發後，同樣一度取得3：0領先，不過芭蒂卻展現韌性，在2：5落後時連追3局，包括在第9局回破發，並將第二盤帶入搶七，最終以7：6（7：3）勝出，率先搶下女單決賽門票。

第二場比賽，普莉絲可娃與莎芭蓮卡的第一盤，雙方前兩個發球局都平穩保發。但從第5局到第11局，莎芭蓮卡有3個發球局遭破發，但關鍵時刻都能夠躲過險情，屢次錯失良機的普莉絲可娃一度鬱悶摔拍。第12局普莉絲可娃遭破發，之後發球失誤，以5：7丟掉首盤。

第二盤，普莉絲可娃在第5局完成破發，並且還是以全面壓制的Love Game方式。之後她也保住自己的發球局，在第10局平穩拿下發球勝盤局後，以6：4贏得第二盤。第三盤，普莉絲可娃先成功攻破莎芭蓮卡的發球局，以2：0領先。莎芭蓮卡雖發球還算穩定，不過普莉絲可娃的發球局更穩，在第10局以一個再見ace完成保發後，以6：4拿下這一盤。普莉絲可娃成為2014年克薇歐娃（Petra Kvitova）之後，第一位闖入溫網女單決賽的捷克選手。