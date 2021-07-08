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溫網／費德勒老了？19年來首次遭橫掃出局

體育新聞組／綜合報導
費德勒首度在溫網單盤一局未得。（歐新社）
費德勒首度在溫網單盤一局未得。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽八強，費德勒（Roger Federer）19年來首度在溫網一盤未贏而輸球，以3：6、6：7、0：6不敵14號種子波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。讓人不禁想到：即將40歲的費德勒是不是最後一次打溫網了？

還好他並沒有立即宣布退役，只說不知道未來會如何，需要幾天時間來考慮，並與家人和團隊討論。他也承認從現在到明年溫網前任何事都可能發生。

費德勒在第二盤一度以4：1領先，但胡爾卡奇立即反撲。打到搶七，費德勒犯了幾個不尋常的失誤，自此一蹶不振。第三盤甚至一局未得，首度在溫網以0：6輸掉全盤。

胡爾卡奇本屆溫網成為種子殺手，連續擊敗2號和6號種子，迎來他的首個大滿貫四強賽。在溫網開始前，他已經連續輸掉了6場比賽；在溫網首輪獲勝前，他自4月以來就沒有贏過一場比賽。

另一場八強賽，第9種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）以6：3、5：7、7：5、6：3戰勝20歲的加拿大新星阿里辛（Felix Auger- Aliassime），晉級四強。

這將是貝雷帝尼生涯第二個大滿貫四強，也是溫網的第一次。他將在9日對上胡爾卡奇。

賽會頭號種子、塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）用時2小時16分鐘，以6：3、6：4、6：4橫掃非種子球員匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics），連續第3次、生涯第10次打進溫網四強，豪取19連勝。

上月22日剛過34歲生日的約克維奇剛在法網拿到個人第19個大滿貫冠軍，本屆溫網是他生涯第16次參賽，扣除去年溫網取消因素，他已在2018和2019年連續稱冠，今年若奪冠就是首次拿到溫網三連冠，同時也是第6個溫網冠軍，同時也追平贏得20個大滿貫賽冠軍紀錄。約克維奇本賽也創下草地球場的第100勝，也是生涯第41度闖進大滿貫四強。

另一場首次晉級八強的選手對決：10號種子加拿大新生代好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）在贏了第一盤後連失兩盤，但之後奮力扳回兩盤，花了3小時25分鐘以6：4、3：6、5：7、6：1、6：4逆轉25號種子俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），生涯首度打進溫網男單四強。將與約克維奇爭奪冠軍賽資格。

台灣網球好手謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲，以及「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，在溫布頓女雙八強賽相繼登場，其中謝淑薇／梅騰絲在面對塞爾維亞組合克魯妮琪／斯托亞諾維奇的比賽中，在一路壓制對手的情況下，僅花74分鐘就勝出，連兩屆搶下四強門票。

約克維奇力爭第6座溫網冠軍。（歐新社）
約克維奇力爭第6座溫網冠軍。（歐新社）

約克維奇 溫布頓 加拿大

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