溫網／4強廝殺 巴蒂vs.柯波兒 普莉絲可娃vs.莎芭蓮卡

巴蒂晉級溫網女單四強。（歐新社）

溫網女單四強出列！頭號種子澳洲 世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）、2號種子白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、2016年澳網球后德國網球女將柯波兒（Angelique Kerber）、捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），將彼此捉對廝殺，爭奪后冠。

https://www.youtube.com/watch?v=Uo9O771DLow

影音來源：YouTube

巴蒂6日以6-1、6-3擒服非種子的澳洲同胞湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）。她以往在溫網第四輪就止步，從未往前推進，這是她首度打進溫網4強。這也是1980年以來首度有兩位澳洲女將在溫網女單8強對決。

25歲的巴蒂希望繼同胞寇莉（Evonne Goolagong Cawley）1971年贏得第一個溫網后冠50年後再次封后，成為第2位在溫網女單摘冠的澳洲選手。

https://www.youtube.com/watch?v=LaRTrZQQtds

影音來源：YouTube

柯波兒晉級溫網女單四強。（歐新社）

33歲的柯波兒以6-2、6-3輕取捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），第4度闖入溫網4強，這也是她在草地球場贏得的第80場勝利。

https://www.youtube.com/watch?v=is6doHpiVdQ

影音來源：YouTube

莎芭蓮卡晉級溫網女單四強。（歐新社）

莎芭蓮卡僅花了74分鐘，便以6-4、6-3直落二擒服21種子突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）。加博是首位進入大滿貫賽事8強的阿拉伯女性，也是WTA史上排名最高的阿拉伯球員，同時更是目前排名第一的非洲球員。

https://www.youtube.com/watch?v=JT7CICOaaGI

影音來源：YouTube

普莉絲可娃晉級溫網女單四強。（歐新社）

普莉絲可娃稍早也以6-2、6-2直落二輕取瑞士籍對手格魯比奇（Viktorija Golubic），與大、小威廉絲（Venus & Serena Williams）、前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep）、白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）一起成為打進4大滿貫賽女單四強的現役球員。

女單4強賽將由巴蒂對陣柯波兒，普莉絲可娃面對莎芭蓮卡。