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溫網／費德勒40歲闖8強 大滿貫史上最老

體育新聞組／綜合報導
費德勒成為史上最年長的八強選手。（歐新社）
費德勒成為史上最年長的八強選手。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽上演「瘋狂星期一」。約克維奇（Novak Djokovic）打進職涯第50個大滿貫八強賽，而費德勒（Roger Federer）成為當代網壇大滿貫八強最年長的選手。

再過5周就將年滿40歲的費德勒以7：5、6：4、6：2擊敗義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），第18次晉級溫網八強，也是他第58次在大滿貫賽中有此佳績。

世界排名第一的球王約克維奇以6：2、6：4、6：2擊敗智利的賈林（Cristian Garín），第12次打進8強，尋求第6座溫網冠軍並追平20個大滿貫賽冠軍的紀錄。

約克維奇今年橫掃大滿貫賽冠軍的目標已經完成一半。史上只有兩人在同一年橫掃所有四大滿貫賽，最近一次是1969年的澳洲拉弗（Rod Laver）。

約克維奇接下來將面對生涯首度打進錦標賽八強的匈牙利對手弗索維斯（Marton Fucsovics）。後者逆襲5號種子俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），成為史上第三位、也是73年來第一位打進溫布頓八強賽的匈牙利選手。

此外，今年溫網八強出現許多新鮮面孔，女單包括：頭號種子巴蒂（Ashleigh Barty）、2號種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、瑞士的格魯比奇（Viktorija Golubic）；男單則有：義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）、加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov）和加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

巴蒂以7：5和6：3直落二盤淘汰新科法網冠軍卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），首次打進八強賽，將迎戰澳洲同胞托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。

21號種子突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）也打出個人生涯佳績，以5：7、6：1、6：1擊敗去年法網冠軍波蘭「天才少女」斯威雅蒂（Iga Swiatek），晉級八強。下一場將對決莎芭蓮卡。

8號種子普莉絲可娃以直落二終結外卡俄羅斯選手薩姆索諾娃（Ludmilla Samsonova）草地賽十連勝記錄，職涯首次挺進溫網女單八強。

男單7號種子貝雷帝尼是史上第五位、1998年之後首位打進溫網八強的義大利選手。

約克維奇想成為橫掃大滿貫第三人。（歐新社）
約克維奇想成為橫掃大滿貫第三人。（歐新社）

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