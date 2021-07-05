溫網／史上最強獎金獵人 約克維奇生涯獎金破1.5億元

「世界球王」約克維奇的生涯總獎金超過1億5000萬美元，成為網壇第一人。（新華社）

今年目標集滿四大滿貫金杯和東京奧運 金牌的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今年溫布頓期間已經先締造新紀錄，進入第二周賽事的他至少可獲得18萬1千英鎊獎金，使他的生涯總獎金超過1億5千萬美元，成為網壇第一人。

進入溫布頓前，小約生涯累積獎金數已達1億4981萬0010美元，晉級第四輪的獎金讓他突破1億5千萬美元大關，不只是網壇紀錄，連高球 選手也沒人締造過如此成績。

小約總獎金締造紀錄，要拜近年職業賽獎金提升所賜，網壇傳奇康諾斯（Jimmy Connors）生涯打下破紀錄的109座冠軍，但他在1996年退休時，累積獎金是860萬美元，僅排在史上91名。

網壇「三巨頭」正是網壇獎金榜前3位，排名第2的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）總獎金突破1億3000萬美元，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將近1億2500萬美元，第四位的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）連納達爾的一半都不到。

約克維奇堪稱網壇「獎金獵人」，單季前10高的總獎金中，有一半是寫上他的名字，包括2015年破紀錄的2110萬美元。

美國 高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）是目前唯一獎金數破億的高球選手，他生涯累積獎金超過1億2000萬美元，領先排名第2的米克森（Phil Mickelson）超過2500萬美元。

美國網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）生涯獎金數超過9000萬美元，居網壇女將之最。美國前職業車手葛登（ Jeff Gordon）生涯獎金約1億5400萬美元，但獎金必須和車隊及老闆共享。