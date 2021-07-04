溫網／費德勒壓地主 梅德維夫逆轉勝

溫網費德勒、梅迪維夫雙雙晉級溫網男單16強。（美聯社）

溫布頓網球錦標賽第三輪，瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）順利寫下第18度晉級溫網男單16強的創舉；俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）則是輸二贏三上演大逆轉，首闖溫網16強。

名列大會第二種子的梅德維夫鏖戰5盤，以6：7（3）、3：6、6：3、6：3和6：2，後來居上擊敗西里奇，首度晉級溫網男單第四輪。下一役將迎戰波蘭第14種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），爭取晉級八強賽。大會第32種子西里奇曾於2014年在美國 網球公開賽封王，可惜後繼乏力敗北，總共犯下68次非受迫性失誤。

這也是梅德維夫網球生涯上，首度於連丟二盤後逆轉勝出。

費德勒則是以6：4、6：4、5：7和6：4擊敗英國選手諾瑞（Cameron Norrie），第18度晉級溫網男單16強。曾八度在溫網封王的費德勒，將於迎戰義大利 好手索內戈（Lorenzo Sonego），爭取晉級八強。屆時的16強賽，也是費德勒生涯上第69場大滿貫第四輪賽事。

費德勒也成為1975年的澳洲 選手羅斯威爾（Ken Rosewall）後，在溫網闖進第四輪的最年長球員；本戰也是他生涯在溫網的第104場勝利。