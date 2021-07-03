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網球／溫網、奧運連著打 約克維奇不怕累：我要拿獎

記者蘇志畬／綜合報導
約克維奇挑戰「年度金滿貫」。（美聯社）
約克維奇挑戰「年度金滿貫」。（美聯社）

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）打進溫布頓網球錦標賽16強，持續在挑戰年度全滿貫的路上前進，溫網結束後不久就是東京奧運，約克維奇也做好心理準備，要以最快的恢復速度準備為國爭光。

約克維奇2日以6：4、6：3、7：6（9：7）直落三擊敗美國好手庫德拉（Denis Kudla），生涯第13次打進溫網男單16強，下一場將對上第17種子的智利選手賈林（Christian Garin）。

賽後約克維奇被問到參加奧運的問題，他說：「我有強烈動力去參加奧運並爭取獎牌。」很珍惜參加這個四年一度盛會的機會，「能夠代表塞爾維亞參加奧運對自己來說是最高的榮譽。」

手握澳網、法網金盃的約克維奇，有望挑戰美國布吉（Don Budge）與澳洲拉弗（Rod Laver）後，男子網壇史上第三位達成年度全滿貫的選手，甚至挑戰「年度金滿貫」，過去僅有女子傳奇球星葛拉芙（Steffi Graf ）曾在1988年包辦四大滿貫加上奧運金牌。

「希望我能先在溫布頓有一個好的成果。」約克維奇說：「一路打到最後，這是我的盼望、我的渴望，也是我的目標。」

溫網男單預計在7月11日結束，而奧運網球賽程在7月24日開始，約克維奇說：「沒有太多時間，但我知道我有能力去及時恢復身體、心理的調整，去準備下一個大賽。」

約克維奇曾在2008年北京奧運斬獲銅牌，2012倫敦奧運排名第四，上一屆里約奧運則是在首輪就爆冷出局。

東京奧運 約克維奇 美國

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