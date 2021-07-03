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溫網／約克維奇晉16強 墨瑞不敵加拿大小將

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇（左）朝冠軍路邁進。（歐新社）
約克維奇（左）朝冠軍路邁進。（歐新社）

溫布頓第5天賽事，男單的焦點人物是「球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）；在女單方面，前10種子只剩4人繼續奮戰。

影音來源：YouTube

影音來源：YouTube

加拿大球星新生代好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）只用了2個多小時，就輕鬆地以6-4、6-2、6-2直落三擊敗墨瑞，結束第三輪賽事。

22歲的沙波瓦洛夫接下來將在第4輪對陣西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），後者稍早在第3輪比賽中擊敗德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer）。

約克維奇雖力克美國好手庫德拉（Denis Kudla）晉級16強，但第3盤還是打到搶7。

約克維奇正在尋求第6個溫布頓冠軍頭銜。他在過去11個男子大滿貫單打冠軍中拿下7個，包括2021年的澳網和法網公開賽，距離追平20個大滿貫單打冠軍的歷史男子紀錄還差一點點。

2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）的溫布頓之旅，在以6-2、2-6、6-4敗給俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）之後，在第3輪止步。

持外卡參賽的22歲薩姆索諾娃將在16強面對8號種子捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

墨瑞止步於第三輪。（路透）
墨瑞止步於第三輪。（路透）

溫布頓 約克維奇 YouTube

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