溫網／冷門爆不完 女單第3種子也出局

溫網女單第三種子史維托莉娜慘遭淘汰。（歐新社）

相隔一年重新舉行的溫布頓 冷門爆不完，除了男單第三種子、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）首輪就出局，女單第三種子的波蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）也落馬，以3：6、4：6敗給世界排名44的波蘭女將蕾妮特（Magda Linette），前10種子再少一人。

溫布頓進行到第四輪賽程，光是第三天賽程就有三名女單前十種子遭到淘汰，去年澳網冠軍、列第四種子的美國 女將珂寧（Sofia Kenin）止步第二輪，列第五種子的前美網冠軍、加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）第一輪就出局，列第九種子的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）也是「一輪遊」。

史維托莉娜第四天加入爆冷行列，溫布頓第二戰就直落二出局，讓蕾妮特寫下生涯最大勝利；她過去兩度碰史維托莉娜都落敗，但本場比賽只花1小時又4分鐘就拍下強敵，生涯首度擊敗世界前十的好手，強勢挺進第三輪。

在中央球場率先登場的澳洲 「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）拒絕加入落馬行列，碰上22歲的俄羅斯女將布林柯娃（Anna Blinkova），列頭號種子的芭蒂以6：4、6：3闖關成功。

芭蒂是2011年的溫布頓青少女單打冠軍，相隔兩年重返草地賽場，她笑說仍很享受在全英俱樂部上陣的感覺，期待繼續闖關。