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溫網／2冠在手…約帥拚年度金滿貫 挑戰史上第1人

體育新聞組／綜合報導
約克維奇將挑戰男子網壇史上首度的年度金滿貫。（歐新社）
約克維奇將挑戰男子網壇史上首度的年度金滿貫。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽開戰，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）將挑戰年度全滿貫，甚至是男子網壇史上首度的年度金滿貫；惡名昭彰的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）復出第一站就充滿話題，他宣布將和美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）攜手混雙，為明天開戰的溫布頓增添新亮點。

約克維奇今年在法網奪下生涯第二冠後，也是繼2016年後再一次於年度前兩場大滿貫賽事都高舉金杯，有望挑戰美國布吉（Don Budge）與澳洲拉弗（Rod Laver）後，男子網壇史上第三位達成年度全滿貫的選手。如能達成年度全滿貫，約克維奇也將超越納達爾（Rafael Nadal）與費德勒（Roger Federer），以生涯大滿貫21冠獨居男子史上第一人。

約克維奇坦言，今年確實有一個很棒的機會，尤其近年在草地賽事的進步，讓他對於即將開打的溫網也充滿信心，「我會在溫網、美網，甚至是所參與的任何一場比賽都全力爭冠，這是我對自己的期待，努力活在當下。我知道只要我以正確的方式和心態，就有機會戰勝任何人。」

而今年也將參加東京奧運的約克維奇，更有可能達成年度金滿貫，在網壇史上過去僅有女子傳奇球星葛拉芙（Steffi Graf ）曾在1988年達成過此紀錄。

而26歲的基里洛斯因新冠肺炎疫情影響，去年只有在澳洲留下出賽紀錄，今年也是打完澳網就再沒參賽，直到溫布頓才復出；他先前還透過社群平台爭求混雙搭檔，最終人選也讓人驚奇。

剛過41歲生日的大威廉絲，曾兩度打下大滿貫混雙金牌，兩次都是1998年，分別在澳網和法網達成；基里洛斯的大滿貫雙打旅程則是沒超過第3輪，不過早在2017年受訪時，大威就曾提過基里洛斯是他的「夢幻搭檔」，時隔4年終於合作。

兩人也各有單打賽程，基里洛斯透露，其實很享受沒有網球的生活，但也覺得很人希望自己回到球場，可以為很多人而戰，他說：「沒有人逼我，我不覺得我必須出來，這只是我做得一個決定。」

約克維奇 澳洲 威廉

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