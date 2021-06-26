我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

網球／溫布頓籤表揭曉 約克維奇運氣好 費德勒硬碰硬

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇開始練球。（路透）
約克維奇開始練球。（路透）

去年因新冠疫情取消的溫布頓網球公開賽，今年賽程籤表揭曉。尋求衛冕男單冠軍的頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）首輪將面對英國小將德萊普（Jack Draper）；小約與第6種子費德勒（Roger Federer）不在同區，但若費德勒晉級八強，可能會遭上第2種子俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

首輪賽事除約克維奇對陣德萊普外，重點球員還包括：費德勒對上法國的曼納里諾（Adrian Mannarino）、第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）對上美國小將帝亞弗（Frances Tiafoe）、第9種子史瓦茲曼（Diego Schwartzmann）對上法國好手普瑞爾（Benoit Paire）、第19種子義大利小將辛納（Jannik Sinner）對上匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics）、第15種子澳洲選手德米納爾（Alex de Minaur）對上美國選手科達（Sebastian Korda）、持外卡直接參賽的墨瑞（Andy Murray）對上喬治亞的巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）。

女單部分，頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）首戰西班牙女將娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），並且與第6種子美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）同在上半區，小威首戰對手是白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。新科法網冠軍捷克女將卡雷茨可娃（Barbora Krejcikova）首輪面對丹麥天才少女陶森（Clara Tauson），第5種子加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）則再戰法國柯妮特（Alize Cornet）。

首輪賽事除巴蒂對陣娜瓦羅外，重點對決包括：第10種子捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）對上前美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）、台灣好手謝淑薇對上第7種子波蘭20歲年輕好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）、第19種子捷克穆霍娃（Karolina Muchova）將對上中國張帥。

女單衛冕冠軍羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）在抽籤前一刻宣布因小腿傷勢未癒退賽。本屆溫網賽事將在6月28日至7月11日進行。

費德勒今年籤運不太好。（歐新社）
費德勒今年籤運不太好。（歐新社）

美國 白俄羅斯 澳洲

上一則

場邊人語／新陳代謝 男籃集結

下一則

NBA／快艇教頭打氣 喬治擊退太陽吐悶氣

延伸閱讀

哈雷網賽／贏同月同日生偶像費德勒 20歲小將喊不真實

哈雷網賽／贏同月同日生偶像費德勒 20歲小將喊不真實
法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大
法網／四強戰58度交手納達爾 約克維奇：來戰吧 我會贏

法網／四強戰58度交手納達爾 約克維奇：來戰吧 我會贏
法網／約克維奇四強大戰納達爾 蠻牛贏面大

法網／約克維奇四強大戰納達爾 蠻牛贏面大

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
安戴托昆波（右）率公鹿大比分擊敗老鷹，將東區冠軍戰扳平。（路透）

1張圖／NBA分區冠軍戰 公鹿大比分獵鷹 東區扳平

2021-06-25 23:10
湖人撤換掉陣中來自台灣的女防護員謝妮娜。（截圖自NBA官網）

NBA／曾幫詹姆斯點眼藥水 湖人撤換來自台灣女防護員

2021-06-21 07:42
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09
C羅記者會上移開可樂的舉動引發熱議。( 美聯社 )

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款

2021-06-19 15:22
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗