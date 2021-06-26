網球／溫布頓籤表揭曉 約克維奇運氣好 費德勒硬碰硬

約克維奇開始練球。（路透）

去年因新冠疫情取消的溫布頓網球公開賽，今年賽程籤表揭曉。尋求衛冕男單冠軍的頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）首輪將面對英國小將德萊普（Jack Draper）；小約與第6種子費德勒（Roger Federer）不在同區，但若費德勒晉級八強，可能會遭上第2種子俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

首輪賽事除約克維奇對陣德萊普外，重點球員還包括：費德勒對上法國的曼納里諾（Adrian Mannarino）、第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）對上美國 小將帝亞弗（Frances Tiafoe）、第9種子史瓦茲曼（Diego Schwartzmann）對上法國好手普瑞爾（Benoit Paire）、第19種子義大利小將辛納（Jannik Sinner）對上匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics）、第15種子澳洲 選手德米納爾（Alex de Minaur）對上美國選手科達（Sebastian Korda）、持外卡直接參賽的墨瑞（Andy Murray）對上喬治亞的巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）。

女單部分，頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）首戰西班牙女將娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），並且與第6種子美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）同在上半區，小威首戰對手是白俄羅斯 對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）。新科法網冠軍捷克女將卡雷茨可娃（Barbora Krejcikova）首輪面對丹麥天才少女陶森（Clara Tauson），第5種子加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）則再戰法國柯妮特（Alize Cornet）。

首輪賽事除巴蒂對陣娜瓦羅外，重點對決包括：第10種子捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）對上前美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）、台灣好手謝淑薇對上第7種子波蘭20歲年輕好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）、第19種子捷克穆霍娃（Karolina Muchova）將對上中國張帥。

女單衛冕冠軍羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep）在抽籤前一刻宣布因小腿傷勢未癒退賽。本屆溫網賽事將在6月28日至7月11日進行。