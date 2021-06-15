影／老虎伍茲術後現身機場 行動仍不便、女友全程陪伴

英國每日郵報報導，老虎伍茲15日被拍到拄著拐杖在洛杉磯國際機場蹣跚前行，伍茲的女朋友赫爾曼也陪伴在身邊。圖為老虎伍茲在IG上貼出他術後的照片。（取材自Instagram）

高爾夫好手老虎伍茲 （Tiger Woods）今年2月在加州 發生重大自撞車禍，造成腿部嚴重受傷，時隔4個月後，媒體近日捕捉到伍茲身影，復原狀況看起來相當良好。

英國每日郵報報導，現年45歲的老虎伍茲15日被拍到拄著拐杖在洛杉磯國際機場 蹣跚前行，伍茲的女朋友赫爾曼（Erica Herman）也陪伴在身邊，兩人在乘坐私人飛機並降落在洛杉磯。

TMZ video of Tiger Woods. The comeback is on pic.twitter.com/wVGJCveTrg — FromTheBackTees (@FromTheBackTees) June 15, 2021

根據曝光的照片顯示，伍茲的右腿上仍然穿著壓力襪，似乎仍相當不適。在停機坪上，伍茲費力地鑽進一輛高爾夫球車，隨後將他載到一座內部航站樓，而赫爾曼被拍到駕駛一輛黑色SUV並載著伍茲離開機場。

伍茲2月間駕駛休旅車發生意外時，當下車速幾乎超過合法速限的2倍，車子失控並翻滾數圈，導致他右小腿和腳踝粉碎，經數小時修復手術並住院數周後，今年3月返回佛州住家。

上月底接受高爾夫期刊《Golf Digest》採訪時伍茲表示「這是最艱難的一次復健」，並鬥路「這是和以往完全不同的情況，我過去受了很多傷所以很熟悉復健，但這次是前所未有的痛苦。我的物理治療師把我每天的復健課程排得滿滿，我的首要目標是回復行走能力」。

伍茲叱吒高球場多年，後來雖因醜聞、傷勢重創生涯，但仍在2019年抱回美國名人賽冠軍，感動不少球迷。這次重傷後能否再度回歸，也成為大家關注焦點，但伍茲不願多談，僅說：「我的物理治療讓我相當忙碌，而現在我也專注於我的首要目標，我要靠自己的力量正常行走」。