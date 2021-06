影／老虎伍茲術後現身機場 行動仍不便、女友全程陪伴

高爾夫好手老虎伍茲 (Tiger Woods)今年2月在加州 發生重大自撞車禍,造成腿部嚴重受傷,時隔4個月後,媒體近日捕捉到伍茲身影,復原狀況看起來相當良好。

英國每日郵報報導,現年45歲的老虎伍茲15日被拍到拄著拐杖在洛杉磯國際機場 蹣跚前行,伍茲的女朋友赫爾曼(Erica Herman)也陪伴在身邊,兩人在乘坐私人飛機並降落在洛杉磯。

TMZ video of Tiger Woods. The comeback is on pic.twitter.com/wVGJCveTrg