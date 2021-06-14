法網／史上第7人…卡雷茨科娃 包辦單雙打后冠

捷克搭擋卡雷茨科娃（右）、絲妮柯娃在法網女雙封后，開心親吻金盃。（美聯社）

去年才打下個人第一場大滿貫單打勝利，捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今年卻在法網 大放異彩，前天先迎接首座大滿貫女單金杯，不到24小時後就在同樣的中央球場捧起女雙金盃，成為紅土大滿貫近21年來包辦單、雙打金杯的女將。

2021年堪稱卡雷茨科娃的突破年，單打排名33的她直到上月都不曾擊敗過世界前10的對手，法網卻一路過關斬將，女單決賽更以6：1、2：6、6：4擊敗俄羅斯女將帕莉歐申可娃，成為近5年法網的第3位非種子冠軍。

25歲的卡雷茨科娃，特別將冠軍與2017年因癌症 過世的教練諾沃特娜（Jana Novotna）分享；諾沃特娜是1998年溫布頓 冠軍，生命尾聲和癌症奮戰時，卡雷茨科娃花很多時間陪伴恩師，她說：「她最後幾句話是要我享受網球，去試著贏一座大滿貫。我知道她正在某個地方注視著我，真的很想念她。」

不只締造個人單打新猷，卡雷茨科娃再迎接另座金杯，她和同胞絲妮柯娃（Katerina Siniakova）以6：4、6：2拍下美國、波蘭聯軍瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）／斯威雅蒂（Iga Swiatek ），囊括單、雙打金杯，成為2000年法國女將皮爾斯（Mary Pierce）之後，第一位包辦法網雙冠的女將，同時是紅土大滿貫史上第7人。

捷克組合早從青少年時期就攜手，2013年就是法網青少女雙打冠軍，轉入職業後繼續合作，2018年接連在法網和溫布頓登頂，今年澳網也打進決賽；紅土大滿貫迎接合作的第3座大滿貫冠軍，兩人共享24萬4295歐元獎金，卡雷茨科娃在最新的女雙排名也從第7回到球后。