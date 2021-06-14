我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

法網／先輸2再贏3 約克維奇逆轉奪冠寫紀錄

體育新聞組／綜合報導
約克維奇拿下法網冠軍。（美聯社）
約克維奇拿下法網冠軍。（美聯社）

經過戲劇化十足的法網四強賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）再度闖關決賽，隔網對決的是22歲的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），兩人光是首盤就大戰72分鐘，落後兩盤的約帥頂住壓力，演出五盤大逆轉，歷時超過4小時11分鐘以6：7（6：8）、2：6、6：3、6：2、6：4逆轉，寫下歷史紀錄。

22歲的西西帕斯無緣成為希臘首位大滿貫得主，成就了約帥的歷史紀錄；約帥除收穫個人第19座大滿貫，也成為史上第三位，同時是網球1968年公開化後第一位四大滿貫都拿兩座的球員，和大滿貫數並列領先的納達爾及費德勒也只剩一冠之遙。

這才是西西帕斯生涯首度闖進大滿貫決賽，約帥已是第六度在法網決賽亮相，大滿貫決賽累積第29次，史上僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的31次。

兩人生涯第八度對決，西西帕斯首局雖出現雙誤，還讓約帥拿到兩個破發點，但他都瓦解危機，用連續三記「愛司」收下第1局，雙方接續就一路保發；第7局約帥為救球，腳步打滑摔倒在網前，造成一陣虛驚，但他起身稍作整理後繼續比賽，第10局先瓦解西西帕斯第一個盤末點，保發成功後隔局更首度破發，不過西西帕斯也在第12局回破，第一盤就進入「搶7」。

「搶7」同樣戲劇性十足，西西帕斯先取得4：0，但約帥在2：5落後下連趕4球，反在「搶7」先取得盤末點，不過西西帕斯瓦解危機後把握住第2次盤末點機會，以8：6辛苦拿下首盤。

約克維奇拿下法網冠軍。（歐新社）
約克維奇拿下法網冠軍。（歐新社）

首盤共進行72分鐘，第二盤西西帕斯倒是第一局就找到突破點，一下場就破發成功，加上第7局二度破發，只花35分鐘就以6：2取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤西西帕斯第2個發球局就打超過11分鐘，大會第5種子雖瓦解約帥4個破發點，第5個破發點沒能再守住；約帥憑藉單盤唯一破發，以6：3盤數開張。

第四盤開始前，西西帕斯申請傷停治療，但恢復比賽後第一個發球局就遭破，第2個發球局也失守，0：4落後下無力追趕，讓約帥以6：2扳平盤數，決賽上演5盤大戰。

決勝盤西西帕斯第一個發球局就被逼出破發點，他雖瓦解危機，第3局仍遭破發；他第10局雖瓦解約帥第一個「冠軍點」，但約帥仍維持後三盤的完美發球局紀錄，連續3盤都沒被逼出任何破發點，最終就在第2個冠軍點以網前扣球拿下勝利，以6：4迎接逆轉勝利。

法網 納達爾 約克維奇

上一則

NBA／厄文傷退 籃網遭公鹿扳成2：2…三巨頭剩杜蘭特

延伸閱讀

法網／決賽前奶奶過世 西西帕斯體悟人生：冠軍非一切

法網／決賽前奶奶過世 西西帕斯體悟人生：冠軍非一切
法網／輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄

法網／輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄
法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大
法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

熱門新聞

小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
保羅第三節6投全中獨拿12分，他的連續跳投得手讓太陽持續擋下金塊的反撲，贏得晉級西區決賽機會。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 太陽淘汰金塊 闖西區決賽

2021-06-13 23:40
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
林書豪在北京首鋼隊比賽中慶祝得分。( 新華社)

林書豪回北京首鋼打球 2年前薪水300萬美元

2021-06-12 01:25
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

2021-06-12 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打