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法網／決賽前奶奶過世 西西帕斯體悟人生：冠軍非一切

記者曾思儒／綜合報導
22歲希臘網球新星西西帕斯透露，13日出賽前聽聞奶奶離開人世的噩耗。圖為他在法網頒獎典禮後向觀眾致意。(新華社)
22歲希臘網球新星西西帕斯透露，13日出賽前聽聞奶奶離開人世的噩耗。圖為他在法網頒獎典禮後向觀眾致意。(新華社)

生涯首度闖進大滿貫決賽，22歲希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）13日出賽前卻聽聞噩耗，他的奶奶離開人世，沒能一起分享他站上中央球場的榮耀時刻。

西西帕斯在13日晚間結束的法網決賽中，在前兩盤拿下取得「聽牌」優勢下遭塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉，在超過4小時的5盤大戰以7：6（8：6）、6：2、3：6、2：6、4：6無緣冠軍，經過一晚沉澱後，他透過社群平台透露至親過世的消息。

「進場前的5分鐘前，我得知親愛的奶奶結束和生命的對抗。她是充滿智慧、樂意付出的女性，我遇過的任何人都無法和她相比。」西西帕斯寫下對奶奶的思念，「世界上有更多像她這樣的人十分重要，因為這樣的人會讓你活著、讓你作夢。」

「我想說，不管是哪一天、什麼情況，我都要和她深深致意，謝謝您養育我的父親，沒有他，這一切也不會化為可能。」西西帕斯寫道。

今天沒能成為希臘史上第一位大滿貫得主，西西帕斯賽後雖難掩落寞，緬懷奶奶的文字間倒也透露釋懷心情，「生命不是關於勝利或落敗，而是享受生命中的每一刻，無論是獨自一人或有人相伴。」

「捧起獎盃和慶祝勝利很重要，但不是一切。」西西帕斯寫道。

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