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法網／卡雷茨科娃女單封后 再拚女雙奪冠

體育新聞組／綜合報導
歷經三盤大戰，卡雷茨科娃捧起法網獎杯。（歐新社）
歷經三盤大戰，卡雷茨科娃捧起法網獎杯。（歐新社）

法網女單決賽上演「夢想」對決，由生涯皆是首度闖進大滿貫單打決賽的捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）出戰俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），最終卡雷茨科娃以6：1、2：6、6：4勝出，拿下生涯首座大滿貫單打冠軍。

卡雷茨科娃12日首局就出現兩個雙發失誤，讓帕莉歐申可娃開賽就搶先破發，不過這也是帕莉歐申可娃在首盤唯一拿下的1局。卡雷茨科娃在第二局隨即重新調整步調，並找回反拍狀態，接下來她連拿6局，僅花31分鐘就以6：1率先搶下首盤。

不過第二盤經驗老到的帕莉歐申可娃也逐漸找回比賽狀態，在第二局破發、第三局保發後一度取得3：0領先，儘管在5：2領先時帕莉歐申可娃因為左大腿傷勢一度申請傷停，但在回到場上後她又再一次打破卡雷茨科娃發球局，以6：2扳回一城，將比賽帶入決勝盤。

第三盤兩人回到拉鋸戰，在前4局中兩人各破對手一次發球局，戰成2：2平手，不過關鍵第7局卡雷茨科娃再度破發得手，並在第8局保發後以5：3聽牌，第9局卡雷茨科娃一度出現兩個冠軍點，但都遭到帕莉歐申可娃化解並保發。

第10局卡雷茨科娃在自己的發球局再度取得2個冠軍點，雖然第3個冠軍點發生雙發失誤，但第4個冠軍點卡雷茨科娃總算把握住，讓帕莉歐申可娃回擊出界，拿下生涯首座大滿貫冠軍，並成為繼1981年的曼德利可娃（Hana Mandlikova）後，再拿下法網女單冠軍的捷克選手。

而女雙同樣挺進決賽的卡雷茨科娃，也將挑戰2000年的皮爾絲（Mary Pierce）後，首位包辦法網女子單、雙打冠軍的選手，卡雷茨科娃曾在2018年包辦法網與溫網女雙冠軍。

帕莉歐申可娃遺憾敗北。（美聯社）
帕莉歐申可娃遺憾敗北。（美聯社）

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