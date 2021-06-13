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法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

編譯林育正／綜合報導
年僅22歲的西西帕斯打進決賽。（新華社）
年僅22歲的西西帕斯打進決賽。（新華社）

法網男單決賽球王約克維奇（Novak Djokovic）將與未來球王寶座挑戰者，年僅22歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ）展開世代大戰，但戰局仍對約克維奇有利。

約克維奇已34歲，比對手年長12歲，但他仍對自己的體能恢復極具信心。2015年約克維奇上一次在法網擊敗納達爾（Rafael Nadal），卻在決賽敗給瓦林卡（Stan Wawrinka），這次絕不想重蹈覆徹。他將極力爭取在法網的第二座冠軍杯。

雖然西西帕斯為未來球王人選之一，並且在去年法網對約克維奇逼出五盤大戰，幾周前在羅馬名人賽更將他逼到極限，但目前仍由約克維奇被看好能夠勝出。目前的西西帕斯在場上的不可預測性，仍遜於全盛時期的瓦林卡。

若約克維奇順利奪冠，不僅將是生涯第19座大滿貫冠軍，他也將成為公開化年代（Open Era）以來，第一位完成每一個大滿貫Ｍ至少兩次奪冠的創舉。而且將帶著更強烈的信心進入月底的溫網，挑戰追平納達爾與費德勒（Roger Federer）位居史上第一的20冠。

約克維奇經驗豐富面對大場面毫不陌生，他生涯以29次出戰大滿貫決賽，現役球員中僅次費德勒的31次。兩人生涯七次交手，約克維奇以5勝2敗遙遙領先，而且在紅土賽場對戰三次拿下全勝。

約克維奇 法網 納達爾

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