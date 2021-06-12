法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

約克維奇（左）擊敗納達爾。（歐新社）

2021法國網球公開賽男單決賽名單出爐。世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）歷經4小時11分鐘的苦戰，以3-6、6-3、7-6（4）、6-2擊敗前4屆法網 男單冠軍、號稱「紅土不敗天王」的納達爾 （Rafael Nadal），澆滅他爭取第14座法網冠軍的期望。

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約帥將於13日與22歲希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪今年法網男單冠軍。

備受球迷關注的史上兩位最偉大的男網球員紅土對決，「蠻牛」納達爾一開賽就展現個人球技，打出難以置信的5-0領先；但約克維奇馬上穩定下來連續拿下3個發球局，讓納達爾多花半個小時才拿下首盤。

約帥在第二盤開始反攻，以子之矛攻子之盾，打出不少精彩的發球和回擊，納達爾則出現一些非受迫性失誤，輸掉第二盤。第三盤雙方你來我往打了97分鐘，納達爾一度以6-5領先，但小約守住發球局，雙方自2018年溫布頓4強賽之後首度打到搶七；最終約克維奇勝出，納達爾自2015年來首度在法網連輸兩盤。

進入第四盤，雙方已現疲態，但現場觀眾則因法網暫時解除晚上11點宵禁，留在場邊觀賽而情緒高漲。在第五局打成2-2平手，約克維奇拿下最後4個發球局，輕鬆獲勝並取得了比賽的勝利。

這是35歲的納達爾征戰法網108場比賽中第三場敗仗，也是約帥晉級第29座大滿貫冠軍賽的門票。

稍早結束的首場男單4強決賽，5號種子的西西帕斯先勝2盤，但隨後連丟2盤，被6號種子德國23歲網球金童澤瑞夫（Alexander Zverev）拖進決勝盤。雖然錯失4個賽末點，但西西帕斯還是在決勝盤首局率先破發，在耗時3小時37分鐘的對打後，最終以6-3、6-3、4-6、4-6、6-3驚險勝出，職業生涯首次晉級大滿貫男單決賽。

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澤瑞夫目前世界排名第6位。之前於2013年拿下法網青少年組男單亞軍，今年打進4強已經是在法網成年組中的最佳成績。西西帕斯目前世界排名第5位，之前法網最佳成績就是去年打進4強。

這兩位選手之前曾交手過7次，西西帕斯以5勝2負占上風。不過最近1次交手，也就是今年墨西哥阿卡普爾科公開賽，澤瑞夫以2-0獲勝奪冠，終結面對西西帕斯的5連敗。不過雙方之前唯一一次在紅土球場交手是2019年的馬德里大師賽，西西帕斯以2-1勝出。今年是他們兩人首度在大滿貫賽場上交鋒。