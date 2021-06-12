我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

體育新聞組╱綜合報導
約克維奇（左）擊敗納達爾。（歐新社）
約克維奇（左）擊敗納達爾。（歐新社）

2021法國網球公開賽男單決賽名單出爐。世界球王約克維奇（Novak Djokovic）歷經4小時11分鐘的苦戰，以3-6、6-3、7-6（4）、6-2擊敗前4屆法網男單冠軍、號稱「紅土不敗天王」的納達爾（Rafael Nadal），澆滅他爭取第14座法網冠軍的期望。

影音來源：YouTube

約帥將於13日與22歲希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪今年法網男單冠軍。

備受球迷關注的史上兩位最偉大的男網球員紅土對決，「蠻牛」納達爾一開賽就展現個人球技，打出難以置信的5-0領先；但約克維奇馬上穩定下來連續拿下3個發球局，讓納達爾多花半個小時才拿下首盤。

約帥在第二盤開始反攻，以子之矛攻子之盾，打出不少精彩的發球和回擊，納達爾則出現一些非受迫性失誤，輸掉第二盤。第三盤雙方你來我往打了97分鐘，納達爾一度以6-5領先，但小約守住發球局，雙方自2018年溫布頓4強賽之後首度打到搶七；最終約克維奇勝出，納達爾自2015年來首度在法網連輸兩盤。

進入第四盤，雙方已現疲態，但現場觀眾則因法網暫時解除晚上11點宵禁，留在場邊觀賽而情緒高漲。在第五局打成2-2平手，約克維奇拿下最後4個發球局，輕鬆獲勝並取得了比賽的勝利。

這是35歲的納達爾征戰法網108場比賽中第三場敗仗，也是約帥晉級第29座大滿貫冠軍賽的門票。

稍早結束的首場男單4強決賽，5號種子的西西帕斯先勝2盤，但隨後連丟2盤，被6號種子德國23歲網球金童澤瑞夫（Alexander Zverev）拖進決勝盤。雖然錯失4個賽末點，但西西帕斯還是在決勝盤首局率先破發，在耗時3小時37分鐘的對打後，最終以6-3、6-3、4-6、4-6、6-3驚險勝出，職業生涯首次晉級大滿貫男單決賽。

影音來源：YouTube

澤瑞夫目前世界排名第6位。之前於2013年拿下法網青少年組男單亞軍，今年打進4強已經是在法網成年組中的最佳成績。西西帕斯目前世界排名第5位，之前法網最佳成績就是去年打進4強。

這兩位選手之前曾交手過7次，西西帕斯以5勝2負占上風。不過最近1次交手，也就是今年墨西哥阿卡普爾科公開賽，澤瑞夫以2-0獲勝奪冠，終結面對西西帕斯的5連敗。不過雙方之前唯一一次在紅土球場交手是2019年的馬德里大師賽，西西帕斯以2-1勝出。今年是他們兩人首度在大滿貫賽場上交鋒。

西西帕斯（左）職涯首度打進法網冠軍戰。（路透）
西西帕斯（左）職涯首度打進法網冠軍戰。（路透）

法網 納達爾 約克維奇

上一則

NBA／巴克利不挺三巨頭奪冠 籃網輸球他幸災樂禍

下一則

NBA／重返CBA效力北京首鋼 林書豪：我還有天賦

延伸閱讀

法網／納達爾第14冠沒了：可惜這不是屬於我的一天

法網／納達爾第14冠沒了：可惜這不是屬於我的一天
法網／約科維奇擊敗納達爾 將與希臘新星爭冠

法網／約科維奇擊敗納達爾 將與希臘新星爭冠
法網／22歲西西帕斯 首闖大滿貫決賽 希臘第1人

法網／22歲西西帕斯 首闖大滿貫決賽 希臘第1人
法網／四強戰58度交手納達爾 約克維奇：來戰吧 我會贏

法網／四強戰58度交手納達爾 約克維奇：來戰吧 我會贏

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
金塊約柯奇（中）繳出32分20籃板10助攻超猛大三元，可惜獨木難撐大局，太陽又是全員發揮，系列賽3連勝率先聽牌。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 太陽又碎金塊 3勝聽牌

2021-06-12 00:49
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
Getty Images

NBA／跟2對父子檔交過手 詹姆斯：我真的老了

2021-06-08 08:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚