法網／納達爾第14冠沒了：可惜這不是屬於我的一天

納達爾與男單冠軍賽說再見。（路透）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）與紅土之王納達爾 （Rafael Nadal）今天在法網 男單4強賽上演生涯第58度的對決，在首盤由納達爾搶先拿下的情況下，約克維奇接下來卻連追三盤以3：6、6：3、7：6（7：4）、6：2逆轉勝出，不僅賞給納達爾生涯在法網4強賽的首敗，也讓他無法超越費德勒（Roger Federer）獨居大滿貫史上最多冠。

生涯在法網已奪下13座總冠軍，且只要打進4強賽就不曾有輸球紀錄的納達爾，今年與約克維奇在4強賽狹路相逢，儘管賽前外界都看好納達爾將度過難關，並且迎接生涯第14座法網、第21座大滿貫冠軍，不過約克維奇仍是展現球王實力，繼2015年8強賽後，再一次在法網成功攔下納達爾。

而這一敗也是納達爾生涯在法網的第4場敗仗，其中有兩場就是敗在約克維奇手中，賽後他也坦言約克維奇確實展現更好的狀態，「這就是運動，有時候會輸、有時候會贏，我已經盡力拿出最好的表現。」

納達爾表示，第三盤時自己原有機會搶下該盤，不過卻發生了要命的失誤讓比賽走向就此改變，「我發生了一次雙發失誤，又在搶7時錯過了一次機會，如果你想贏得比賽，就不能犯這些錯誤，今天他打得很棒，我也盡力了，可惜這不是屬於我的一天。」

儘管無緣冠軍，但納達爾仍在賽後感謝球迷的支持，尤其法國政府在國內仍實施宵禁的情況下，今天卻同意球迷留在場邊看完整場比賽，讓納達爾相當感動，「球迷的支持是很驚人的，我的感謝仍不足以表達，在我有一段時間感到非常疲憊時，是他們給我能量繼續前進，毫無疑問能在我網球生涯最重要的地方感受到人們對我的愛，這讓我非常激動，真的非常感謝他們。」