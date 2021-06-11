法網／捷克黑馬對俄羅斯好手 搶法網后冠

帕莉歐申可娃。（路透）

2021年法網 公開賽女單冠軍決賽名單出爐，非種子黑馬捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）淘汰17號種子希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari），12日將與31種子俄羅斯 好手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）競逐職涯首座大滿貫后冠。

卡雷茨科娃與莎卡瑞的四強賽耗時3小時18分鐘，卡雷茨科娃在決勝盤3：5落後時挽救發球局，也不受莎卡瑞一個出線球遭誤判重新發球影響，最終以長盤勝出，以7：5、4：6、9：7淘汰莎卡瑞，拿下個人紅土單打11連勝，這也是她職涯第五次參加大滿貫賽就成功闖入冠軍戰。

莎卡瑞之前連續兩輪將去年法網亞軍珂寧（Sofia Kenin）和冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）先後淘汰出局，職涯首度打進大滿貫女單四強；卡雷茨科娃今年在女單賽事也屢次突破，上輪直落兩盤淘汰高芙（Coco Gauff），同樣迎來個人首次大滿貫女單四強。這是兩人繼3月的杜拜網球錦標賽後再次對決，當時卡雷茨科娃在首輪兩盤擊敗莎卡瑞，並一路闖關殺入決賽。

帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）稍早在今年第一場女單四強賽以7：5、6：3終結斯洛維尼亞黑馬齊丹塞珂（Tamara Zidansek）的驚奇旅程，拿下12日爭取紅土大滿貫金杯的門票。

29歲的帕莉歐申可娃從2008年首度打進法網會內賽開始，已經連續14年參加紅土大滿貫，但除2011年打進8強外，最佳成績就只是到第三輪，今年一舉晉級決賽，也成為繼「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後第一位打進大滿貫決賽的俄羅斯女將。

帕莉歐申可娃賽後在球場用流暢法文受訪，她特別感謝球迷進場支持，也很開心迎接甜美果實。