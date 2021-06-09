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法網／梅德維夫打夜賽 嗆大會：寧給球迷看亞馬遜？

記者曾思儒／即時報導
梅德維夫。（新華社）
梅德維夫。（新華社）

名列法網男單第2種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），9日遭希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）連拿3盤擊落，紅土大滿貫止步8強，賽後不滿大會將這場「今天最重要」的比賽排在沒有觀眾的夜晚賽程。

法國還有實施宵禁，法網中央球場安排的夜間賽程在當地晚上9點開打，相當於「閉門」比賽，諾大球場沒有球迷身影，當地球迷只能透過亞馬遜公司提供的付費訂閱亞馬遜Prime收看。

此役3：6、6：7（3：7）、5：7落敗後，梅德維夫被問到，是否會失望沒有球迷在場，他回答說：「是的，百分之百。」

「我們的比賽絕對是今天最重要的賽程，所以法網寧願讓觀眾看亞馬遜，就這麼簡單。」梅德維夫說。

法網總監佛傑（Guy Forget）上周就曾說，大會會將當天亮點賽事安排在夜場，且大會已經知會球員；夜間賽程是今年法網首度設置，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）第三輪的馬拉松大戰就是晚間9點登場，今天則是安排塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和貝雷帝尼（Matteo Berrettini）的8強對決。

梅德維夫第二輪賽事同樣安排在中央球場的夜間賽程，但他認為8強賽和西西帕斯的交手不該排在這時段；他還提到，大會的安排讓他想到F1紀錄片。

「這很有趣，因為我昨天才開始看第三季，我相信前兩季的精髓是『金錢至上』，當疫情爆發時，他們正在澳洲準備開始賽季，他們問漢米爾頓（Lewis Hamilton）當下有什麼想法，他回說『我不知道我們在這幹嘛』，所以他們追問『你對要下場怎麼想？』他回說『金錢至上』。」梅德維夫說，現在的法網就是如此，不過他仍說，要感謝所有贊助商，讓球員能透過比賽賺進收入。

法網 亞馬遜 澳洲

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