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法網／齊丹塞珂、帕莉歐申可娃 小將扮黑馬勇闖四強

體育新聞組╱綜合報導
齊丹塞珂。（歐新社）
齊丹塞珂。（歐新社）

2021年法網公開賽女單8強賽，率先登場的斯洛維尼亞齊丹塞珂（Tamara Zidansek）、西班牙芭多薩（Paula Badosa）之戰，兩人展開破發大戰，最終一路打到決勝盤長盤制，才由齊丹塞珂以7-5、4-6、8-6勝出，成為首位闖進大滿貫女單4強賽的斯洛維尼亞球員。

影音來源：YouTube

今年法網女單賽事在世界前3名的芭蒂（Ashleigh Barty）、大坂直美（Naomi Osaka）、哈蕾普（Simona Halep）相繼退賽後，名將小威廉絲（Serena Williams）也在第4輪敗北，導致8強賽僅剩去年冠軍波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）是前10種子球員。

世界排名最低的齊丹塞珂，在首輪就淘汰第6種子加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu），8日則是碰上去年在法網16強止步的芭多薩，雙方在前兩盤就12度破發，並各下一盤。兩人在決勝盤一路糾纏到6：6後進入長盤制，最終齊丹塞珂不僅先在第13局保住3個破發點，還在第14局破發得手，以8：6拿下勝利。

另一場女單8強賽，29歲的31號種子俄羅斯選手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）繼續拍出驚奇之旅，成功在決勝盤以9-7逆轉勝出，以6（2）-7、6-2、9-7擊敗自己的雙打搭檔、21號種子哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），連續3場都是以3盤大戰拿下勝利，終結個人此前在大滿貫女單8強戰6戰全敗的紀錄，首次挺進大滿貫女單4強。

影音來源：YouTube

帕莉歐申可娃將在4強賽對上齊丹塞珂。

帕莉歐申可娃是芮芭奇娜今年在大滿貫賽場遇到的第3位俄羅斯選手，此前2戰萊巴金娜全部贏球過關，兩人也是女雙的好搭檔，更是場下的好朋友。在晉級8強之前，芮芭奇娜一盤未失，包括直落二盤淘汰23座大滿貫女單冠軍得主小威廉絲；而帕莉歐申可娃之前在大滿貫賽場5次面對前25種子球員取得4勝，她也是晉級8強球員中唯一25歲以上選手。

帕莉歐申可娃。（路透）
帕莉歐申可娃。（路透）

法網 威廉 俄羅斯

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