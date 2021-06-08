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法網／種子落滿地 斯威雅蒂看好衛冕

體育新聞組／綜合報導
斯威雅蒂衛冕法網女單最被看好。（路透）
斯威雅蒂衛冕法網女單最被看好。（路透）

法網女單第四輪賽事，上周剛過20歲生日的波蘭衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6：3、6：4直落二擊敗烏克蘭選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），將法網連勝紀錄擴大到11連勝和22盤不敗。雖不及納達爾（Rafael Nadal）的水準，但以她的年紀而言仍令人驚艷。

斯威雅蒂是目前女單唯一曾贏得大滿貫賽頭銜且晉級8強決賽的選手，普遍看好她可能再度封后。

希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）全場僅丟4局，淘汰第4種子、上屆法網亞軍珂寧（Sofia Kenin），生涯首次闖入大滿貫女單8強。與此同時，17歲的美國天才少女高芙（Coco Gauff）和捷克卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）也都創下個人最佳戰績，分別橫掃突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）和2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens），同樣拿下大滿貫女單8強決賽入場券。

在珂寧和小威廉絲（Serena Williams）先後被淘汰後，本屆法網前10種子只剩尋求衛冕法網女單冠軍的斯威雅蒂，她的8強對手是莎卡瑞。

第24種子的高芙只花了53分鐘，就以6比3、6比1擊敗加博，本屆法網至今未失一盤，將於8強賽對決卡雷茨可娃。

高芙年僅17歲又86天，是自捷克女將薇耶迪索娃（Nicole Vaidisova）於2006年以17歲又44天之齡闖進大滿貫賽8強後最年輕女將，也是自1993年卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）以來，晉級法網8強的最年經美國選手。

高芙成15年來最年輕法網女單8強選手。（歐新社）
高芙成15年來最年輕法網女單8強選手。（歐新社）

法網 美國 納達爾

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