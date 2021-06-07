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法網／退賽為備戰溫網 費德勒挨轟「為所欲為、恥辱」

體育新聞組 / 綜合報導
「瑞士特快車」費德勒在辛苦打進16強後選擇退賽，引發爭議。（新華社）
「瑞士特快車」費德勒在辛苦打進16強後選擇退賽，引發爭議。（新華社）

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）6日晚突然宣布退出法國網球公開賽，他表示想專注在恢復身體狀態，以備戰接下來的主戰場——溫布頓錦標賽。然而這個決定卻引起球評與粉絲不滿，批評他「不可以如此為所欲為」。但前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）選擇發文力挺費德勒，稱退賽選擇是「明智決定」。

39歲的費德勒6日激戰3小時35分戰勝德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer），辛苦晉級16強後，似乎因此產生了退賽的念頭，在推特上寫道，「在經過團隊的討論後，我決定退出法網，經歷了兩次膝蓋手術以及一年多的復健，我決定更重視自己的身體，不急於即刻復出。」

「ESPN」球評派崔克（Patrick McEnroe）在接受紐約時報專訪時批評，「如果你是腳踝嚴重扭傷用盡全力去完成比賽，那倒合理，但你早在參賽前就知道自己可能無法打完全程。」、「很多人會說：『他是費德勒，他當然可以為所欲為，他可以這麼做』，我可以理解，但我不喜歡這樣。」

除了球評，就連球迷也有不少批評聲浪，「恥辱，這只是意志力的差別，可惜有人沒有」、「費德勒的選擇令人失望，法網不是讓你一個人調整狀態的公開賽」、「對法網太不尊重了，如果你早知如此就不該報名參加」。

墨瑞發文挺：明智決定

近年受髖部傷勢所苦的墨瑞，對於球迷的「不尊重」說法回應，他先以籃球和足球為例，指球員傷後回歸時，通常會有上場時間限制，但網球不同，「你在網球無法那麼奢侈，第一場比賽打一盤，下一場打兩盤。」

「我認為休息18個月後的復出第二站就要連打4場，風險很大，所以對我來說，根據身體的感覺和比賽的長度做出對應很有道理。」墨瑞說。

費德勒去年膝蓋兩度動刀，復健一年才重回賽場，做出退賽決定後，7度法網冠軍艾芙特（Chris Evert）認為費德勒有權決定是否繼續出賽，美國退役名將馬克安諾（John McEnroe）則說，能了解費德勒考量，但觀感仍不佳。

法網 紐約時報 美國

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