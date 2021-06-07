影／謝淑薇「守扣殺妙截擊」法網官推讚：算入生涯好球

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲在法網女雙提前落馬。 （新華社）

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）征戰法網 女雙，不敵第14種子史威雅蒂（Iga Swiatek）、瑪泰克珊德絲（Bethanie Mattek-Sands）組合，賽後謝淑薇在臉書 透露自己首戰就扭傷腳，「瞬間進入雷神薇薇狀態」，並表示「是很雷的雷神不是天生神力的雷神」。但即便提前出局，她的一次美技扣殺仍成為法網焦點。

本屆法網高居女雙頭號種子的謝淑薇與梅騰絲，以7：5、4：6、5：7不敵第14種子史威雅蒂與瑪泰克珊德絲組合，與八強失之交臂。

不過謝淑薇在此役仍有不少美技演出，其中第三盤第六局中，雙方來回21拍，對手瑪泰克珊在一次扣殺中，反被小薇在網前的順勢截擊得手，官方推特 也剪下精華，表示這球精采到足以放入她的生涯集錦。