影／謝淑薇「守扣殺妙截擊」法網官推讚：算入生涯好球

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)征戰法網 女雙,不敵第14種子史威雅蒂(Iga Swiatek)、瑪泰克珊德絲(Bethanie Mattek-Sands)組合,賽後謝淑薇在臉書 透露自己首戰就扭傷腳,「瞬間進入雷神薇薇狀態」,並表示「是很雷的雷神不是天生神力的雷神」。但即便提前出局,她的一次美技扣殺仍成為法網焦點。

