PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

世界排名高居第3的西班牙高球 名將拉姆（Jon Rahm），原本應該帶著6桿領先挑戰紀念邀請賽（Memorial Tournament）金杯，但三輪打完的他卻是迎接噩耗，他新冠肺炎檢測 「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。

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拉姆是在直播時得知消息，美夢一瞬間成為夢魘，讓他忍不住落下男兒淚。PGA官方之後也發表聲明表示，拉姆先前的每天檢測報告都是陰性，但和一名確診者有密切接觸後，第二輪賽後的檢測結果呈現陽性，檢測結果出爐時他已在進行第三輪賽事。

拉姆因此被迫退出爭冠行列，PGA形容這是「不可思議的不幸狀態」。

紀念邀請賽的冠軍獎金高達167萬美金，拉姆賽後透過社群 平台表示，非常失望必須退出紀念邀請賽，「這就是人生，如何面對挫折定義了我們是怎樣的人。我很感謝家人和我都OK，我會盡一切努力保持安全和健康，期待能盡快回到球場。」他也感謝球迷支持，同時表示自己會關心最終輪戰況

拉姆原本以198（-18）桿獨居龍頭，退出賽程後，兩位地主選手科林森川（Collin Morikawa）和坎特利（Patrick Cantlay）同以204（-12）桿並居領先；台好手潘政琮今天抓3鳥、吞5柏忌，三輪累積218（+2）桿，暫居第45名。