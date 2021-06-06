法網16度晉級16強 納達爾挑戰14冠

西班牙網球名將納達爾晉級法網16強。（美聯社）

尋求衛冕的西班牙「紅土之王」納達爾 （Rafa Nadal）在法國網球公開賽男單第3輪，以6：3、6：3和6：3直落3盤，輕取英國選手諾瑞（Cameron Norrie），第16度晉級法網 16強。

剛過35歲生日的納達爾，依舊展現強大宰制力，把在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的戰績推進至連贏32盤，他上次於2019年男單決賽，對決奧地利男網好手提姆（Dominic Thiem）時，丟失一盤。在他連贏的32盤中，更有14盤被對手奪下不超過2局。納達爾在法網的上一敗，已是2015年8強敗給約克維奇（Novak Djokovic），目前拿下33連勝。

男單排名世界第45的諾瑞，雖曾在第2盤兩度破發，但仍不敵名列大會第3種子的納達爾。

去年第13度在法網封王的納達爾，今年正尋求第14座王冠及創紀錄的21座大滿貫男單冠軍，他將在16強賽迎戰義大利 第18種子辛納（Jannik Sinner），爭取晉級8強。

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也在出戰世界排名第93名的立陶宛貝瑞金斯之戰展現壓倒性實力，僅花92分鐘就以6：1、6：4、6：1取勝，下一輪他將對上年僅19歲的義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

台灣網球姊妹檔詹詠然／詹皓晴在女雙第二輪賽事遭遇日本土居美咲／斯洛維尼亞荷蔻吉，在首盤取得5：2領先時卻因為對手荷蔻吉傷退而晉級，挺進到16強賽。

至於男子好手盧彥勳在男雙第二輪賽事敗北後，這次法網之旅提前落幕，而他也透過個人社群網站表示，這可能會成為他職業生涯在法網的最後一場賽事。