法網／老將對老將 39歲小威輕取27歲柯林斯

小威廉絲。（歐新社）

2021年法網 公開賽展開第三輪賽事。手握23座大滿貫女單冠軍的小威廉 絲（Serena Williams），在次盤1：4落後後連贏5局，最終以6：4、6：4淘汰去年八強球員、美國 同胞柯林斯（Danielle Rose Collins），時隔3年再度殺入女單16強，下一輪將與21號種子哈薩克小將瑞芭琪娜（Elena Rybakina）爭奪8強席位。

小威對柯林斯是本屆法網女單32強賽三場「美國內戰」之一。雖然27歲的柯林斯不算年輕，但相較於對手小威依然擁有12歲的年齡優勢。此役是柯林斯連續第二年在法網挑戰美國同胞，去年她在8強決賽階段三盤苦戰被珂寧（Sofia Kenin）淘汰。小威則在過去大滿貫賽場的「內戰」經驗豐富，在66戰中取得52勝，特別是最近23次面對美國同胞拿下22勝，唯一例外是2019年法網32強賽不敵珂寧。

在男單第三輪方面，賽會第2種子、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）僅用了1小時38分鐘，就直落3盤，以6：4、6：2、6：4橫掃賽會第32種子世界排名40的美國好手奧普卡（Reilly Opelka），首次晉級法網第四輪。他下一輪將迎戰第22種子智利選手加林（Cristian Garin）。

23歲的奧普卡是2015年溫網青少年組男單冠軍，目前世界排名第35位。身高211公分的他也是巡迴賽中最高的選手。兩人此前曾交手3次，梅德維夫2勝1負稍占上風。這是他們兩人首次在紅土球場交手，也是首次在大滿貫賽場對戰。

第6種子的德國茲韋列夫（Alexander Zverev）耗時2小時8分鐘，以6：2、7：5、6：2直落三橫掃塞爾維亞選手捷雷（Laslo Djere），連續4年打進法網第四輪。下一輪對手是日本選手錦織圭（Kei Nishikori）。

錦織圭稍早在首盤苦戰55分鐘以7：5獲勝，但第二盤首局打到40：15後，對手瑞士選手拉克索寧（Henri Laaksonen）選擇退賽，保送錦織圭晉級第四輪。