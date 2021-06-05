我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

法網／老將對老將 39歲小威輕取27歲柯林斯

體育新聞組／綜合報導
小威廉絲。（歐新社）
小威廉絲。（歐新社）

2021年法網公開賽展開第三輪賽事。手握23座大滿貫女單冠軍的小威廉絲（Serena Williams），在次盤1：4落後後連贏5局，最終以6：4、6：4淘汰去年八強球員、美國同胞柯林斯（Danielle Rose Collins），時隔3年再度殺入女單16強，下一輪將與21號種子哈薩克小將瑞芭琪娜（Elena Rybakina）爭奪8強席位。

小威對柯林斯是本屆法網女單32強賽三場「美國內戰」之一。雖然27歲的柯林斯不算年輕，但相較於對手小威依然擁有12歲的年齡優勢。此役是柯林斯連續第二年在法網挑戰美國同胞，去年她在8強決賽階段三盤苦戰被珂寧（Sofia Kenin）淘汰。小威則在過去大滿貫賽場的「內戰」經驗豐富，在66戰中取得52勝，特別是最近23次面對美國同胞拿下22勝，唯一例外是2019年法網32強賽不敵珂寧。

在男單第三輪方面，賽會第2種子、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）僅用了1小時38分鐘，就直落3盤，以6：4、6：2、6：4橫掃賽會第32種子世界排名40的美國好手奧普卡（Reilly Opelka），首次晉級法網第四輪。他下一輪將迎戰第22種子智利選手加林（Cristian Garin）。

23歲的奧普卡是2015年溫網青少年組男單冠軍，目前世界排名第35位。身高211公分的他也是巡迴賽中最高的選手。兩人此前曾交手3次，梅德維夫2勝1負稍占上風。這是他們兩人首次在紅土球場交手，也是首次在大滿貫賽場對戰。

第6種子的德國茲韋列夫（Alexander Zverev）耗時2小時8分鐘，以6：2、7：5、6：2直落三橫掃塞爾維亞選手捷雷（Laslo Djere），連續4年打進法網第四輪。下一輪對手是日本選手錦織圭（Kei Nishikori）。

錦織圭稍早在首盤苦戰55分鐘以7：5獲勝，但第二盤首局打到40：15後，對手瑞士選手拉克索寧（Henri Laaksonen）選擇退賽，保送錦織圭晉級第四輪。

法網 美國 威廉

上一則

達比修抹「油」？對手教頭：沒感覺異常

下一則

法網／費德勒、約克維奇 有望8強提前廝殺

延伸閱讀

法網／費爸、高芙晉級 球后巴蒂傷退

法網／費爸、高芙晉級 球后巴蒂傷退
法網／婦科手術後奪勝 柯林斯盼鼓勵女性

法網／婦科手術後奪勝 柯林斯盼鼓勵女性
華州亞裔警跪壓非裔致死 被控一級過失殺人

華州亞裔警跪壓非裔致死 被控一級過失殺人
佛奇承認資助武漢病毒所 但否認用於功能增益研究

佛奇承認資助武漢病毒所 但否認用於功能增益研究

熱門新聞

林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
雷納德(中)狂攻45分，帶領快艇背水一戰勝出，逼獨行俠要打第七戰。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 快艇扳平獨行俠 將搶第7戰

2021-06-04 23:40
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45
日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。(美聯社)

世界排名第二 大坂直美宣布退出法網賽

2021-05-31 18:34
詹姆斯帶領湖人打背水一戰，結果慘遭太陽淘汰。(路透)

NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

2021-06-04 01:35
日本網球女將、目前排名世界第2的大坂直美1日宣布，自己將退出法國網球公開賽，而先前她決定「抵制賽後記者會」的行為，也引來兩極評論。(美聯社)

法網／大坂直美拒受訪決退賽 發文曝「憂鬱症」纏身

2021-05-31 20:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆