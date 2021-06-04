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法網／納達爾35歲生日快樂 連贏對手17次 追平紀錄

記者劉肇育／綜合報導
納達爾。（新華社）
納達爾。（新華社）

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）3日在法網男單第二輪賽事迎戰法國選手賈斯蓋（Richard Gasquet），最終僅花134分鐘就以6：0、7：5、6：2直落三取勝，生涯對戰賈斯蓋17勝0敗也追平公開賽史上最佳對戰紀錄，送給自己一份35歲生日賀禮。

法網男單第二輪賽事，前一天「三大天王」相繼上陣，在約克維奇（Novak Djokovic）、費德勒（Roger Federer）相繼取勝後，壓軸登場的納達爾也在35歲生日這天輕鬆擊敗對手。

面對世界排名第53名且生涯不曾擊敗過他的賈斯蓋，納達爾首盤就讓對手吞鴨蛋以6：0拿下，儘管第二盤賈斯蓋一度破發得手，但納達爾仍是在關鍵第12局回敬破發以7：5搶先聽牌，最終盤納達爾再以6：2輕鬆拿下，順利挺進到第三輪賽事。

賈斯蓋。（新華社）
賈斯蓋。（新華社）

而這一勝也讓納達爾拿下在ATP巡迴賽對戰賈斯蓋的17勝0敗佳績，追平了另外五組公開賽年代以來最佳的對戰紀錄，其中三組是由約克維奇和費德勒所保持，包括約克維奇對戰孟非斯（Gael Monfils）、費德勒對戰佛瑞爾（David Ferrer）、費德勒對戰尤兹尼（Mikhail Youzhny），皆為17勝0敗。

談到生涯對戰老友賈斯蓋的壓倒性勝利，納達爾說：「能連贏16場總比連輸16場來得好，當你知道你對場上的對手已經連拿16勝時，信心肯定會比平時更多一點，但老實說，我很尊重他，也知道他是一名多好的球員，他曾經歷過一段艱辛期後又回來，我對他充滿最高的敬意。」

而下一輪納達爾將對上世界排名第45名的英國選手諾里（Cameron Norrie），他說：「他是一名出色的球員，今年也贏得了很多比賽，我知道這將會是一場艱難的對戰，他的比賽風格並不好對付，我希望自己能夠打出好的水平。」

納達爾 約克維奇 法網

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