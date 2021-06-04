法網／費爸、高芙晉級 球后巴蒂傷退

法網第二輪，瑞士天王費德勒順利晉級。（路透）

法國網球公開賽男單第二輪，第8種子瑞士天王費德勒（Roger Federer）耗時2小時35分鐘，以6：2、2：6、7：6（7：4）、6：2戰勝2014年美網冠軍、克羅埃西亞選手西里奇（Marin Čilić），職業生涯第16次晉級法網 男單第三輪，而後者則是第3次止步法網第二輪。

這是39歲的費德勒在6年內第2次參加法網。今年如果一切順利，他很有可能在8強遇上約科維奇（Novak Djokovic），但想再晉級4強難度很大。

32歲的西里奇世界排名第47位，費德勒和西里奇可謂是老對手了，之前兩人共交手過10次，費德勒9勝1負遙遙領先。他們在大滿貫賽場上曾交手5次，只有2014年美網4強賽由西里奇勝出。不過，這是兩人第2次在紅土場上交鋒，也是雙方首次在法網對決。

高芙。（歐新社）

在女單方面，第24種子美國 「天才少女」高芙（Coco Gauff）打出自己的最佳成績。在以種子選手身分贏得首場大滿貫賽事後幾天，再以6：3、7：6(1)擊敗中國 選手王強，首度晉級第三輪。

在贏得第二輪勝利後，高芙在所有四大滿貫賽事中都打進第三輪。下一場將面對第13種子布雷迪（Jen Brady）。

普利絲科娃。（歐新社）

第9種子捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）陰溝翻船，以5：7和1：6敗給世界排名59位的2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）。

史蒂芬絲對普利絲科娃的勝利是她2年多前的2018年WTA錦標賽之後第一次對陣前10種子。她將在第三輪面對排名第18種子捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）。

法網第二輪，世界球后巴蒂因髖部受傷退賽。（歐新社）

女單世界排名第1，法網頭號種子、2019女單冠軍巴蒂（Ash Barty）在與波蘭女將蕾妮特（Magda Linette）的第二輪比賽中，因髖部受傷退賽，她的傷勢在開始參加法網前突然爆發。

巴蒂一開賽就陷入掙扎，第一盤以1：6落後，第二盤2：2追平後就表示無法繼續而結束比賽。