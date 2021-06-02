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網球／「與妳同在」 柯瑞、莫蘭特跨界聲援大坂直美

體育新聞組╱綜合報導
柯瑞透過社群聲援大坂直美。(美聯社)
柯瑞透過社群聲援大坂直美。(美聯社)

4座大滿貫得主、日本網球名將大坂直美，無預警宣布退出今年法網，不只為開打才邁入第3天的法網投入震撼彈，全球體壇都十分關注，包括NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、莫蘭特（Ja Morant）和NFL球星威爾遜（Russell Wilson）、WNBA退役名將萊斯莉（Lisa Leslie）等都透過社群聲援大坂直美。

大坂直美上周就宣布，不會出席法網任何一場賽後記者會；法網首輪獲勝後，她曾在場中接受短暫訪問，但沒出席賽後記者會，遭罰1萬5000美元，1日凌晨就宣布退賽。

大坂直美表示，退賽這決定是對賽事和其他選手最好的方式，讓大家把專注力都放到比賽本身，且透露從2018年起，自己就有憂鬱症問題。

所屬球隊勇士沒能闖進季後賽的柯瑞寫下：「妳不該做出這樣的決定，但當權力方不保護妳時，選擇這樣的積極方式讓人印象深刻，深深致敬。」季後賽表現出現的灰熊球星莫蘭特也直接轉貼大坂直美貼文，留下「我們與妳同在」註解。

比利珍金讚：不可思議的勇敢

NFL球星威爾遜、拿過4枚奧運金牌的WNBA退役名將萊斯莉（Lisa Leslie）等不同種類的運動員，也透過社群平台支持大坂直美；網壇大前輩比利珍金（Billie Jean King）也以「不可思議的勇敢」形容大坂直美說出掙扎和低潮的選擇，「現在，最重要的就是給她所需的空間和時間，我們都希望她能好好的。」

大坂直美 法網 NBA

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