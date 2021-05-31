法網／養傷1年半 費德勒：我不可能奪冠

費德勒將出戰法網首輪賽事，不過賽前他預測自己不會拿到冠軍。（美聯社）

費德勒（Roger Federer）將在31日出戰法網 首輪賽事，不過賽前他相當實際地指出：「我知道我不會拿到冠軍，認為我有機會奪冠的人可能錯了。」

「當然比賽中可能發生什麼很發狂的事，但我不確定在法網過去50年來，有接近40歲的球員能在一年半沒比賽之後，還拿下冠軍。」費德勒因右膝傷勢，去年只在澳網出賽，今年法網前也只在杜哈與日內瓦男網賽登場，僅在杜哈拿下一勝。

儘管如此，39歲的費德勒在紅土的表現仍不可小覷，過去12次出賽有11次至少闖進八強。他於2009年在法網奪下一冠，另有四次闖進決賽拿下亞軍。

雖然最擅長的場地為草地與硬地，但費德勒在紅土戰績也不差，生涯在法網70勝排在歷史第三，僅落後勇奪13次冠軍，累計100勝的「紅土之王」納達爾 （Rafael Nadal），以及74勝的現任世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）。

費德勒生涯103座冠軍中，在紅土拿下11冠排在現役第三，落後納達爾的62冠，以及約克維奇的16冠。他在紅土的勝率達75.9%，在現役球員中，同樣落後91.6%的納達爾與79.7%的約克維奇。

費德勒在法網首輪將面對烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin），他在對戰紀錄取得7勝0敗的優勢。他說：「現在練習的狀況好一點，但比賽又是完全不同的狀況。」